南亞科超車台積電…成交值王位易主 資金風向變了？

台股5日量價結構出現關鍵變化，成交值由記憶體龍頭南亞科（2408）以514億元奪冠，罕見超車台積電（2330），成為盤面最吸金個股。此一轉變不僅反映記憶體亮眼的基本面表現，也透露資金開始出現「非台積電化」的重新配置跡象。

從成交值前十名觀察，高價權值股仍占一席之地，包括台積電、鴻海（2317）穩居前段，但結構已出現鬆動訊號。聯發科（2454）強攻漲停、成交值達268億元，顯示AI ASIC題材持續吸引主力資金進場；京元電子（2449）亦擠進榜單，反映AI測試需求升溫已開始轉化為實質資金動能，AI供應鏈由晶片設計向測試端擴散。

值得注意的是，記憶體族群在成交值與成交量榜單同步成為市場焦點。除南亞科外，旺宏（2337）成交值達270億元亦名列前段，形成記憶體雙核心火力；成交量方面，南亞科、華邦電（2344）、旺宏同步進榜，顯示短線與中期資金同步進駐，族群由整理區間明顯轉為資金追逐區。

相較之下，成交量榜則呈現「人氣股主導＋ETF降溫」結構。主動統一台股增長（00981A）雖以逾57萬張居冠，但ETF占比已降至2檔，資金操作回流個股。群創（3481）與友達（2409）分居二、三名，面板族群受惠先進封裝與光通訊題材加持，成為短線資金快速輪動標的；聯電（2303）亦進榜前十，成熟製程仍具穩定資金承接力道。

另一方面，部分高價股出現分歧走勢。台達電（2308）與奇鋐（3017）雖名列成交值前十，但股價同步走弱，顯示散熱族群短線資金出現調節壓力，與整理多時的記憶體族群形成明顯對比。

進一步觀察法人動向，外資資金流向與盤面結構高度一致。外資大舉買超群創逾11.6萬張居冠，鴻海買超8.26萬張居次，南亞（1303）與南亞科亦分別獲外資加碼5.5萬張與2.49萬張，顯示資金明顯回流電子與記憶體族群。

整體來看，今日盤面資金明顯集中於AI與記憶體等具基本面支撐族群，同時在面板與中低價股間快速輪動。市場關注，南亞科奪下成交值王位，不僅反映記憶體基本面改善，也與外資回補方向一致，使族群重回資金視野核心。不過是否進一步轉化為長線主流，仍需觀察後續報價走勢與AI需求延續性。