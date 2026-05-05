僅花7個交易日就突破前高、櫃買指數再創新高 這幾檔貢獻最大

櫃買指數5日收在最高點407.44點，上漲2.31%，創下歷史新高，成功克服4月23日的爆量黑K，今日上櫃也有多達52家攻上漲停，包括上市的話共94檔漲停板。今日貢獻櫃買指數最大的前五名有台燿（6274）、環球晶（6488）、群聯（8299）、力旺（3529）和穩懋（3105）。

若將名單拉到前十名來看，貢獻最大的分別是台燿、環球晶、群聯、力旺、穩懋、宜鼎（5289）、欣銓（3264）、信驊（5274）、環宇-KY（4991）、金居（8358）。以類別分析，CCL、銅箔就占兩檔，記憶體也兩檔，環宇-KY則是光通訊相關，矽晶圓、封測股也上榜。

以PCB上游材料來看，今日CCL族群漲跌互見，台光電（2383）小跌0.53%，台燿則衝漲停收1,220元，再創新高，南亞（1303）則上漲逾6%，聯茂（6213）、騰輝電子-KY（6672）都收跌。不過上游玻纖布則大漲，台玻（1802）、中釉（1809）都漲停亮燈，德宏（5475）上漲近9%，富喬（1815）上漲逾6%。

矽晶圓族群漲勢凌厲，環球晶、台勝科（3532）、嘉晶（3016）、合晶（6182）都攻漲停，其中環球晶收漲停價666元，為2022年4月以來高點。

南亞科（2408）4月營收達254.91億元，創單月歷史新高，年增高達717.33%；累計前4月營收已超越去年全年水準。第1季每股純益達8.41元，毛利率高達67.9%，反映報價上行與產能吃緊效應。亮麗4月營收帶動記憶體族群走強，宜鼎率先攻漲停，創下1,420元新高價，群聯則上漲逾5%，收2,115元。