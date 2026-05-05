自營商避險大砍逾百億…三大法人轉賣超 台股創高靠誰撐？
台股5日多空激戰，電子權值大軍走勢分歧，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）維持多方攻勢，但台積電（2330）、台達電（2308）轉趨震盪偏弱，集中市場多空拉鋸明顯，盤中高低差達362點。尾盤鴻海、台玻（1802）、南亞（1303）等獲買盤急拉，推升指數終場翻紅上漲64.15點、收40,769.29點，再度創下盤中與收盤歷史新高，成交值稍稍收斂至9,976.43億元，三大法人小幅調節27.37億元，自營商避險大賣逾106億元。
統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超39.39億元，投信買超34.11億元；自營商賣超（合計）100.87億元，其中自營商（自行買賣）買超5.8億元、自營商（避險）賣超106.67億元。
盤面上，今日貢獻大盤漲點前五大個股依序為聯發科、鴻海、南亞科、南亞、鴻勁（7769）。其中，聯發科受惠於AI ASIC專案的結構性改變，今日無懼列注意股，股價跳空拉第二根漲停、衝上3,155元鎖死到底，市值來到5.06兆，貢獻大盤漲點約155點，並點火金麗科（3228）、九暘（8040）、類比科（3438）等IC設計族群個股攜手漲停。
另，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪時表示「機器人時代將來臨」，鴻海集團持續衝刺機器人，鴻海今日衝出15.5萬餘張大量，股價強漲5.27%、收239.5元，貢獻大盤近55點漲點，旗下鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、群創（3481）、東捷（8064）也紛紛漲停作收。
此外，南亞科績優題材延續多頭攻勢，股價續漲8.23%、收256.5元，躍上季線，貢獻大盤近23點，並點火記憶體族群青雲（5386）、宜鼎（5289）強勢漲停，創見（2451）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等漲逾5%，而華邦電（2344）盤中觸及100.5元，終場漲3.56%、收98.8元。
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