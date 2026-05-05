快訊

多艘船隻不明原因連環燒…伊朗港口驚傳失火 至少4艘商船淪陷

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

自營商避險大砍逾百億…三大法人轉賣超 台股創高靠誰撐？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股今（5）日開盤仍小漲3.26點，以40708.4點開出，盤中一受台積電拉回影響翻黑，大盤向下修正漲跌互見。記者林俊良／攝影
台股今（5）日開盤仍小漲3.26點，以40708.4點開出，盤中一受台積電拉回影響翻黑，大盤向下修正漲跌互見。記者林俊良／攝影

台股5日多空激戰，電子權值大軍走勢分歧，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）維持多方攻勢，但台積電（2330）、台達電（2308）轉趨震盪偏弱，集中市場多空拉鋸明顯，盤中高低差達362點。尾盤鴻海、台玻（1802）、南亞（1303）等獲買盤急拉，推升指數終場翻紅上漲64.15點、收40,769.29點，再度創下盤中與收盤歷史新高，成交值稍稍收斂至9,976.43億元，三大法人小幅調節27.37億元，自營商避險大賣逾106億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超39.39億元，投信買超34.11億元；自營商賣超（合計）100.87億元，其中自營商（自行買賣）買超5.8億元、自營商（避險）賣超106.67億元。

盤面上，今日貢獻大盤漲點前五大個股依序為聯發科、鴻海、南亞科、南亞、鴻勁（7769）。其中，聯發科受惠於AI ASIC專案的結構性改變，今日無懼列注意股，股價跳空拉第二根漲停、衝上3,155元鎖死到底，市值來到5.06兆，貢獻大盤漲點約155點，並點火金麗科（3228）、九暘（8040）、類比科（3438）等IC設計族群個股攜手漲停。

另，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪時表示「機器人時代將來臨」，鴻海集團持續衝刺機器人，鴻海今日衝出15.5萬餘張大量，股價強漲5.27%、收239.5元，貢獻大盤近55點漲點，旗下鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、群創（3481）、東捷（8064）也紛紛漲停作收。

此外，南亞科績優題材延續多頭攻勢，股價續漲8.23%、收256.5元，躍上季線，貢獻大盤近23點，並點火記憶體族群青雲（5386）、宜鼎（5289）強勢漲停，創見（2451）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等漲逾5%，而華邦電（2344）盤中觸及100.5元，終場漲3.56%、收98.8元。

鴻勁 南亞 台玻

延伸閱讀

外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

台股創高資金結構曝光！AI吃成交值、ETF吞成交量 南亞科突圍成焦點

台股上4萬 翻新10紀錄…本周有望挑戰41,200點

台股唱響「五月天」！三大法人回補780億元 大盤創高直搗40,700關

相關新聞

僅花7個交易日就突破前高、櫃買指數再創新高 這幾檔貢獻最大

櫃買指數5日收在最高點407.44點，上漲2.31%，創下歷史新高，成功克服4月23日的爆量黑K，今日上櫃也有多達52家攻上漲停，包括上市的話共94檔漲停板。今日貢獻櫃買指數最大的前五名有台燿（627

自營商避險大砍逾百億…三大法人轉賣超 台股創高靠誰撐？

台股5日多空激戰，電子權值大軍走勢分歧，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）維持多方攻勢，但台積電（2330）、台達電（2308）轉趨震盪偏弱，集中市場多空拉鋸明顯，盤中高低差達3

聯發科、鴻海與南亞科三強匯人氣 台股黑翻紅漲64點收40,769點

台股5日收盤上漲64.15點，終場以40,769.29點作收，成交量9,976.44億元；台積電（2330）收盤價2,250元，下跌25元，跌幅1.1%。台股今日由聯發科（2454）續領多頭，記憶體族

聯發科連2日一字鎖！艾蜜莉讚「火箭都追不上」：發哥從手機晶片到AI機房

發哥！你到底要漲到哪去？坐火箭都要追不上你了...一支市值幾兆的大象，是可以這樣，連續一字漲停的嗎？ 上週四4月30日法說會後，股價就沒有回過地球表面了，到底法說會說了什麼？ 先看一下，發哥Q1的EP

新CoPoS概念股? 中釉開發玻璃陶瓷中介層 股價急拉漲停

竹科管理局證實，台積電（2330）已向竹科管理局提出建廠申請，供應鏈推估台積電將投資三座面板級先進封裝（CoPoS）廠，台積電董事長暨總裁魏哲家先前也透露，台積電正在建立CoPoS先進封裝技術。暨台玻

台股多空激戰4萬點關卡 聯發科鎖漲停、台積電休息

台股5日盤中先由紅翻黑、再翻紅，截至上午11點半，報40,722點、漲17點、漲幅0.04%；早盤雖衝至最高40,885點，但隨後落獲利了結賣壓出籠，盤中最低暫達40,522點，高低點震盪362點；台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。