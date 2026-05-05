自營商避險大砍逾百億…三大法人轉賣超 台股創高靠誰撐？

發哥！你到底要漲到哪去？坐火箭都要追不上你了...一支市值幾兆的大象，是可以這樣，連續一字漲停的嗎？ 上週四4月30日法說會後，股價就沒有回過地球表面了，到底法說會說了什麼？ 先看一下，發哥Q1的EP

2026-05-05 13:22