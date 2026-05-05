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聯發科、鴻海與南亞科三強匯人氣 台股黑翻紅漲64點收40,769點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股5日收盤上漲64.15點，終場以40,769.29點作收，成交量9,976.44億元；台積電（2330）收盤價2,250元，下跌25元，跌幅1.1%。台股今日由聯發科（2454）續領多頭，記憶體族群則在南亞科（2408）強勢帶領而表現亮眼，鴻海（2317）小幅開高且緩步走揚收高。

今日成交金額大且走高為：南亞科、聯發科、旺宏（2337）、京元電子（2449）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、創意（3443）、台燿（6274）及聯電（2303）；成交金額大且疲軟者則為奇鋐（3017）、台達電（2308）、波若威（3163）、致茂（2360）、富世達（6805）、光洋科（1785）、緯穎（6669）、台光電（2383）及健策（3653）。

永豐投顧表示，儘管市場短線有過熱跡象，但支撐台股續航的基本面條件依然強勁。從財政部公布的出口數據，以及經濟度的外銷訂單，都達到驚人的成果，這種跨越落實台灣是AI基礎建設的主要受益者。台積電法說會後，外資對整體電子業EPS紛紛調高，獲利基礎墊高意味著即便指數再漲，本益比也未必擴張。資金面方面，FED降息循環未變，台幣稍強，內外資金持續流入，形成多頭支撐。

永豐投顧表示，綜合基本面與資金面判斷，5月台股仍維持偏多格局，指數區間預估落在35,000點至43,000點。首先持股聚焦AI主流族群，像AI伺服器、CoWoS先進封裝、HBM記憶體、液冷散熱、高階PCB、矽光子（CPO）等供應鏈，是這波出口爆發的核心。台股多頭格局未變，但在指數創高、成交爆量、情緒非理性的背景下，緊扣AI主流、回避投機標的，才能在真正跟上這波行情。

台光電 台積電 台股

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