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聯發科連2日一字鎖！艾蜜莉讚「火箭都追不上」：發哥從手機晶片到AI機房

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
外資集體追價並喊出5000元高價，本質上是對聯發科「 產業定位 」的重新定義。台股示意圖／聯合報系資料照
外資集體追價並喊出5000元高價，本質上是對聯發科「 產業定位 」的重新定義。台股示意圖／聯合報系資料照

發哥！你到底要漲到哪去？坐火箭都要追不上你了...一支市值幾兆的大象，是可以這樣，連續一字漲停的嗎？

上週四4月30日法說會後，股價就沒有回過地球表面了，到底法說會說了什麼？

先看一下，發哥Q1的EPS是15.17元，年減17%，但這沒關係，因為我們的眼睛，早就移到ASIC那條線了，今年AI ASIC營收，原本預期大約10億美元，發哥直接上修到20億美元。

而且，第一個AI加速器ASIC專案，預計第4季就會開始貢獻營收了！AI ASIC營收直接上修100%！

是少見的場景，管理層通常給保守數字，這次直接把上限拉到誇張的程度。

等等，還是我誤會了，難道這樣其實是保守嗎？至於明年，發哥原本意思是會推進到「數十億美元」規模...

但同時又預估了，明年全球的AI ASIC市場規模，可能往上拉到700~800億美元，這再搭配公司自己設定10%到15%市占率目標，算一算，明年聯發科AI ASIC營收，目標是70億到120億美元。

半年前問，聯發科是什麼公司，可能還有人會說，手機晶片大廠，但Q1財報攤開來，手機業務佔49%，Smart Edge Platforms已經佔46%，手機跟非手機已經要打到平手，一家公司，用幾季就把營收結構翻過來，真的少見。

這也是為什麼，法說會開完隔天，很多外資手忙腳亂改目標價，更直接往5000元喊。

接下來要看的，應該就是Q4的AI ASIC，看看營收能不能真的進來，明年的數十億美元規模能不能接上，最後當然是Smart Edge Platforms，真的能扛起手機淡季壓力？

這波發哥最精彩的地方，就是市場重新認識它的過程，從手機晶片發哥，到AI機房發哥。

大大們覺得呢？發哥會繼續坐火箭，還是已經爬太高了？

◎感謝 艾蜜莉-自由之路 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

聯發科 營收

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