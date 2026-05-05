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新CoPoS概念股? 中釉開發玻璃陶瓷中介層 股價急拉漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

竹科管理局證實，台積電（2330）已向竹科管理局提出建廠申請，供應鏈推估台積電將投資三座面板級先進封裝（CoPoS）廠，台積電董事長暨總裁魏哲家先前也透露，台積電正在建立CoPoS先進封裝技術。暨台玻（1802）後中釉（1809）也表示正開發適用於高階晶片封裝之類晶玻璃陶瓷中介層（Glass-ceramic Interposer）材料，中釉5日盤中攻上漲停板31.05元，成交量逾1.5萬張。

台積電供應鏈指出，為因應AI晶片尺寸變化，台積正積極評估推動扇出型面板級封裝（FOPLP），並以自家開發的CoWoS為基礎，變形為CoPoS。台積電去年向子公司采鈺承租龍潭廠區的部分空間，規劃設置首條CoPoS的實驗線生產線，設備預計今年上半年到位，將主攻AI晶片大客戶產品需求。

隨著台積電持續向更高階的先進封裝技術前進，台股多家公司也投入相關研發。除了台玻傳出正在耕耘玻璃基板，中釉也表示，正與工研院共同推動「可積層化低損耗類晶玻璃材料技術」專案，開發適用於高階晶片封裝之類晶玻璃陶瓷中介層的材料。

中釉指出，開發之類晶玻璃陶瓷材料，具備低損耗（Df≤0.002）與中低介電係數（Dk≤5），有助降低高頻訊號傳輸損耗，提升訊號完整性，同時具備高結構剛性與抗變形能力，可有效因應先進封裝製程中的翹曲與熱應力問題。

中釉表示，該材料平台未來可應用於AI加速器、資料中心GPU與高頻通訊模組封裝。

中釉去年與日本山村硝子株式會社（Nihon Yamamura Glass）偕同旗下子公司山村光電（Yamamura Photonics）及工研院簽署三方合作備忘錄（MOU），共同開發大面積類晶玻璃陶瓷基板。

中釉昨日股價衝漲停，今日再拉出一根漲停板至31.05元，成交量破1.5萬張。

成交量 台積 魏哲家

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