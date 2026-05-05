台股多空激戰4萬點關卡 聯發科鎖漲停、台積電休息

台股5日盤中先由紅翻黑、再翻紅，截至上午11點半，報40,722點、漲17點、漲幅0.04%；早盤雖衝至最高40,885點，但隨後落獲利了結賣壓出籠，盤中最低暫達40,522點，高低點震盪362點；台積電（2330）漲多休息、聯發科（2454）則跳空漲停持續鎖死，多空震盪。

美伊僵局持續，安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）經理人洪華珍表示，投資人迎接美國多家科技巨頭財報，市場關注科技股業績及AI投資回報等，美國聯準會決議按兵不動但釋出鷹派訊號，美股指數近期再創新高後回落。美伊僵局持續，油價高漲尤其對高度依賴進口能源的歐洲經濟形成沉重壓力，同時投資人等待歐洲央行利率決策，市場情緒偏向觀望。

就國際情勢上，洪華珍表示，中東局勢仍是市場焦點。根據消息，伊朗已透過巴基斯坦向美國提交新的談判方案，此舉一度重燃市場對區域和平及荷姆茲海峽重新開放的希望。受此影響，國際原油價格大幅下挫，美國 WTI 原油盤中一度跌破每桶100美元大關。

在台股部分，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼。而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致，包括晶圓代工、記憶體、被動元件(PCB)、銅箔基板(CCL)，以及主被動零組件等，均明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。

在資金面，陳思銘表示，看待近期外資的賣超，主要是源自於中東局勢仍未解，致使部分中東產油國的國際投資資金部位，短線上面臨需要匯回挹注當地經濟的壓力所致。

展望後市，陳思銘表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。台股獲利成長提供韌性，所有拉回都是買點。投資部位以成長股為優先，以景氣最佳的半導體及AI相關供應鏈為核心，汰弱換強，增加投資收益。