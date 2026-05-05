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台股刷盤中新高40,885點 一切預告在前面 台股史詩級噴發驗證多頭劇本

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

美股四大指數４日均收黑，以道瓊工業指數下跌1.1%較重。台股５日開高走平，盤中最高上漲179點至40,885點，再刷新盤中歷史新高，不過隨後賣壓出籠，盤中最低下跌182點至40,522點，不過跌幅並不重。台積電最低下跌35元至2,240元，開盤後一直都處於平盤之下。

永豐期貨指出，受美國總統川普釋出停戰訊號帶動，市場風險偏好瞬間翻轉，資金大舉回流股市並重新擁抱AI成長主線，台股昨日在買盤全面點火下出現史詩級噴發行情，指數直接改寫史上最大漲點紀錄，而這一切走勢完全驗證「一切預告在前面」。

當市場仍在遲疑地緣政治與不確定性時，資金早已提前布局回歸基本面的AI敘事，最終在利空解除瞬間集中爆發，其中台積電扮演絕對關鍵角色，單一公司即貢獻超過千點漲幅，不僅反映先進製程與AI需求持續強勁，更顯示資金對核心資產的高度集中與無可取代性。

永豐期貨分析，昨日長紅並非單純事件驅動，而是市場從避險交易正式切換至成長交易的轉折點，過去壓抑的評價在不確定性消除後快速重估，盤面雖由權值股主導，但背後代表的是AI產業鏈長期資本支出擴張與基本面支撐，這也使得行情具備延續性而非短暫脈衝，在趨勢確認與資金回流雙重推動下，市場已正式開啟新一段主升段，指數上方空間被全面打開，後續朝45,000點整數關卡推進將成為市場共識與下一階段目標。

川普 美國 台積電

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