120檔台股基金打敗大盤還能追？三關鍵拉抬別急著下車

台灣股市2026年5月首個交易日創下史上單日最大漲點，指數收盤站上4萬點。台股氣勢如虹，台股基金表現更爭氣，今年以來多達120檔績效大幅領先大盤。針對台股是否已到高點，「鉅亨買基金」認為，這波行情背後，不只是資金追逐題材，而是有越來越多硬數據開始互相呼應，投資人無須執著猜測高點，應以長線角度持續穩定布局台股基金。

根據理柏環球資料，台灣股票基金共129檔，今年以來多達120檔報酬率超越台股34.7%的漲幅，其中更有107檔報酬率突破50%，表現相當亮眼。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，主動式基金之所以能持續勝出，關鍵在基金管理團隊具備長期研究、產業追蹤與企業拜訪能力，能在市場震盪中提前掌握趨勢，透過精準選股創造超額報酬。

張榮仁表示，台股大漲後，許多投資人最常問的是「現在是否該獲利了結？」若只看指數漲幅，確實容易產生疑慮；但若同時觀察出口、企業獲利與AI算力需求三大關鍵數據，就會發現這波上漲並非單純資金行情，而是產業景氣與企業基本面同步改善，市場仍有續航條件。

根據鉅亨買基金內部模型預估，2026年台灣經濟成長率在基本情境下約7.5%，上市櫃企業獲利成長約22%。若出口動能延續、AI投資需求續強，樂觀情境下，台灣經濟成長率可望達8.6%，企業獲利成長更有機會上看25%至30%。張榮仁指出，企業獲利持續提升，將成為支撐台股中長期走勢的重要力量。

觀察經濟結構，台灣這波成長關鍵來自淨出口強勁擴張。2025年下半年起，淨出口貢獻明顯放大，第4季單季經濟成長率逼近12%。2026年第1季出口年增率累計達51.1%，3月單月更衝上61.8%，製造業採購經理人指數也連續六個月站穩擴張區間。張榮仁表示，這代表訂單持續進來，出口動能並非短線煙火，而是真實需求推動。

需求核心正是全球AI浪潮。張榮仁分析，近期高階GPU租金回升，代表AI算力需求仍供不應求；企業端導入AI工具速度也明顯加快，顯示AI已從題材走向實際應用。台灣在先進製程、AI伺服器、散熱、電源、PCB與高速傳輸零組件具全球關鍵地位，只要全球雲端業者持續擴建AI基礎建設，台灣供應鏈訂單能見度仍高。

張榮仁認為，台股目前仍處於AI超級週期受惠階段，出口、訂單與企業獲利三大硬數據同步轉強，基本面比市場想像更扎實。對投資人而言，與其急著預測4萬點是否為高點，不如透過「台股明星隊」一次配置四檔強勢台股基金，掌握企業獲利成長機會，在長線趨勢中穩健參與台股行情。