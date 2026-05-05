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台股4月開戶人數新增9.8萬人 累積達1420萬人創高

中央社／ 記者曾仁凱台北5日電

台股4月大漲逾7000點，指數一度衝破4萬點大關，吸引投資人湧入股市。根據台灣證券交易所統計，台股累積總開戶數於3月首度衝破1400萬人大關後，4月再增加9萬8558人，達到1420萬794人，續創新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，4月新增開戶數中，20歲至30歲新增開戶2萬9289人，增加最多；其次是19歲以下新增2萬5217人，合計30歲以下新增開戶數達5萬4506人，占4月整體新增開戶數55%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展。

根據證交所4月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為72萬4285人，月增2萬5217人；20歲至30歲累積開戶數176萬8696人，月增2萬9289人；31歲至40歲累積開戶數230萬3705人，月增1萬6962人；41歲至50歲累積開戶數265萬8279人，月增1萬4770人；51歲至60歲累積開戶數237萬3221人，月增7737人；61歲以上累積開戶數426萬1203人，月增3371人；法人等其他累積開戶數11萬1405人，月增1212人。

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