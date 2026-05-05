聯發科二度跳空漲停！電子權值大軍卻腳步紊亂 台股多空激戰40,800關
中東局勢突發升溫，荷莫茲海峽傳出商船爆炸、阿聯石油設施遭無人機襲擊，市場避險情緒迅速升高，帶動國際油價飆漲，衝擊美股四大指數昨夜全面收黑，但台積電（2330）ADR仍逆勢小漲0.99%；惟台指期夜盤回落268點、報40788點。
在地緣政治與油價雙重干擾下，台股5日開盤小漲3.26點，指數來到40,708.40點，隨後在電子權值主帥多空激戰之下，大盤急速翻黑又翻紅上漲逾百點，多空於40,800關前激戰。
盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。聯發科（2454）再度跳空漲停鎖死在3,155元、續寫新天價；但台積電開低25元、報2,250元，台達電（2308）隨之開低報2,185元；而鴻海（2317）與日月光投控（3711）皆開平盤，分別報227.5元、525元。
類股表現上，光電、其他電子、生技、半導體等漲幅居前，電腦周邊、航運、化工等相對疲弱。群創（3481）、友達（2409）、南亞科（2408）交投相對熱絡。
回顧台股4日表現，集中市場指數終場大漲1,778.51點、漲幅4.57%，收在40,705.14點，改寫歷史新高，成交值約1兆元。三大法人聯手買超779.45億元，包括外資買超669.76億元、投信買超20.28億元、自營商買超89.41億元。
法人指出，目前台股季線乖離位於高檔區，短線波動恐加劇；惟AI變現轉佳、供應鏈4月營收亮眼，搭配Computex等題材與內資資金推升，指數仍有望震盪盤堅。操作聚焦台積電及先進製程、AI供應鏈與高殖利率族群。
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