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中東局勢緊張美股下跌 法人：台股可能震盪

中央社／ 台北5日電

中東局勢緊張，美股主要指數4日收跌，法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.99%，不過，台指期夜盤下跌268點，台股可能震盪。

隨著投資人關注中東地區緊張局勢發展，美股4日主要指數收跌。道瓊工業指數下跌557.37點，跌幅1.13%。標普500指數下跌29.37點，跌幅0.41%。那斯達克指數下滑46.64點，跌幅0.19%。費城半導體指數下跌60.68點，跌幅0.57%。

國內外產業訊息方面，台泥宣布，評估於歐洲資本市場上市，已委託法國巴黎銀行、摩根士丹利、高盛3家國際投行共同推進相關評估，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹4大歐洲金融重鎮為主要評估地點。台泥歐洲營收占比最高，達44%。

測試介面廠穎崴第1季營收及獲利同創新高，季營收新台幣29.8億元，季增33.39%、年增29.73%，歸屬母公司淨利6.99億元，季增44.7%、年增14%，每股純益19.54元。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科4月受惠市場需求增長，營收持續攀高，達到新台幣254.91億元，再創歷史新高。

關於台灣車市動向，今年4月台灣新車掛牌數3.14萬輛，較原先預估3.4萬輛小幅衰退。業者預估，5月台灣新車市場登錄輛數3.3萬輛，較2025年同期的3.19萬輛成長3.4%，市場動能可續平穩發展。

那斯達克 巴黎 歐洲

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