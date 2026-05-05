中東局勢緊張美股下跌 法人：台股可能震盪

台股開戶數再創新高，四月證券開戶數突破一四二○萬人，在投資台股儼然成為全民運動的熱潮下，投資人結構也出現明顯變化。證交所最新統計顯示，這一波開戶成長動能以年輕族群最為顯著，其中零至十九歲族群單月增幅達

2026-05-05 00:00