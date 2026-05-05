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觀察站／產業結構失衡 應引導轉型

聯合報／ 本報記者邱金蘭徐珮君

金管會一年祭出兩次影響台股的「台積電條款」，一方面展現護國神山大到繞不開，二方面，卻也凸顯台股與台灣產業結構的雙重失衡。

去年五月，金管會鬆綁被動式ＥＴＦ（指數股票型基金）投資規定；今年四月，金管會放寬台股基金及主動式ＥＴＦ投資單一上市公司上限，市值占比百分之十以上公司，投資上限提高到百分之廿五。兩次政策調整的唯一受惠者都是台積電。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前台灣經濟主要就是以半導體和ＡＩ相關供應鏈的出口為重，「這兩塊幾乎達到出口的百分之七十五以上」，雖然傳統產業三月工業生產指數轉正，卻呈現「價增量縮」格局，如此基本面反映在台股上，就會是科技強、傳產弱的景象。

中央大學經濟系教授、國發會前副主委邱俊榮則說，產業失衡的狀況已經存在，無論是晶圓製造、ＡＩ伺服器等，台灣在全球都居於獨強或名列前茅，「這不是壞事」，但是當「優等生」表現太好，其他產業就會相形失色，政府的產業政策必須更積極調整。

邱俊榮表示，政府長期以來的產業政策，都是扮演「慈母」，即便對競爭力不足的廠商也要照顧，問題是台灣有一七○多萬家中小企業，有的是隱形冠軍，有的體質相對較弱，應該要用更積極的療法來處理；政府應該把資源分配給表現拔尖的廠商，而非全部雨露均霑。

他舉例，南韓政府推出「微型企業新起點希望專案」，除了提供就業轉型、創業支持，也引導沒有競爭力的企業離開，政府把資源導入更有競爭力的產業，並從各個產業中找出自己的龍頭廠商，慢慢在全世界占有一席之地，當產品有利潤，就可以提高員工的薪資，走出低薪的困境。

劉佩真也提到，政府應該帶動百工百業都讓ＡＩ滲透進去，以加速產業轉型升級，「目前已有工具機業者切入人形機器人相關的零組件，甚至石化產業生產高值化的特用化學品，也有助半導體製程突破瓶頸，這些都是未來可以轉型的方向」。

金管會 台積電 AI 人形機器人 半導體

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