開戶數創高…股海新兵短進短出 年輕投資人大增

台股開戶數再創新高，四月證券開戶數突破一四二○萬人，在投資台股儼然成為全民運動的熱潮下，投資人結構也出現明顯變化。證交所最新統計顯示，這一波開戶成長動能以年輕族群最為顯著，其中零至十九歲族群單月增幅達百分之三點六，為各年齡層之冠；若與年初相比，這個年齡層占總開戶數比重由一月的百分之四點五三持續攀升，至四月首度突破百分之五，成為唯一占比持續上升的族群，顯示投資年齡正逐步年輕化。

政大金融系教授殷乃平指出，近年市場資金充沛，不少年輕族群因薪資與資產累積壓力，傾向透過槓桿進入股市，一旦行情反轉，風險可能被放大。市場人士進一步分析，在年輕投資人比重提升下，市場交易節奏轉快，當行情上行時有助推升成交動能，但若市場出現震盪，資金也可能快速進出，放大價格波動。

券商主管分析，年輕族群快速進場，一方面反映投資理財觀念普及，另一方面也意味市場資金結構正在改變。相較過去以中高齡、長期持有為主的資金，本波新增投資人資金規模較小、投資經驗較少，操作上更傾向短線與題材導向，進出頻率明顯提高，「會比較敢衝」。

「廿歲左右的年輕人沒有經過金融海嘯，更不用說兩千年的網路泡沫。」券商主管表示，近期除了疫情和去年四月的關稅戰，股市並沒有太明顯的空頭，因此不少年輕人對於股市多少產生「易漲難跌」的觀感。

券商表示，近年當沖、隔日沖的量能大增，除了因為政府延長當沖證交稅減半措施，也與年輕投資人習慣短進短出有關；此外，從近期盤勢觀察，熱門題材輪動速度加快，資金集中並快速切換，也與投資人結構年輕化有關。市場人士說，當參與者結構改變，股市特性也隨之轉變，逐漸由法人與長期資金主導，轉向受情緒與短期資金影響更大的格局。

市場人士分析，年輕族群參與度提升，有助於擴大資本市場基礎與流動性，長期對市場發展具正面意義；但在短期內，當大量新手投資人於高檔進場，且風險經驗相對不足時，也使行情更容易受到情緒影響，因此投資人結構「變年輕、變分散、也變快速」，意味台股未來波動可能加劇，投資策略與風險控管的重要性將進一步提升。