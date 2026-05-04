創意目標價 里昂喊6,000元 重申「優於大盤」評等

外資里昂證券最新報告指出，創意（3443）受惠於中央處理器（CPU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）動能持續擴大，今年營收成長動能將優於2025年，長線更將受惠先進製程與高速運算（HPC）需求，將創意目標價從3,600元，大幅上調66.6%至6,000元，重申「優於大盤」評等。

里昂指出，創意產品組合改善，首季每股純益12.28元，比里昂預期高35%，也比市場共識多39%；毛利率27.2%，比市場預期高5.7個百分點；營益率15.9%，比市場預期高4.5個百分點。

創意高階主管指出，本季營收預估僅季增個位數百分比，毛利率則因為產品組合不利，將下滑數個百分點。公司預期上半年營收仍相對低迷，下半年將明顯提升。

里昂表示，創意在今年2月預測2026年營收成長率接近2025年，讓期待更高的投資人失望。不過，創意管理階層目前預期今年營收成長幅度將超越去年，主要受惠台積電（2330）產能配置改善，創意也將持續努力為客戶爭取更多晶圓產能。

里昂表示，CPU與ADAS專案仍是創意主要驅動力。創意的CPU客戶最近推出第八代XPU，並全面採用自研CPU架構。隨著CPU與XPU的比率由1：4提升至1：2，加上XPU出貨強勁，且一般伺服器需求上升，預期2027年創意3奈米CPU營收將翻倍。

另外，創意美系ADAS客戶需求強勁，預料將成為未來數年另一主要成長動能。