快訊

鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

聽新聞
0:00 / 0:00

「台積條款」資金傾斜半導體鏈 股市失衡現象將更嚴重

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
市場預期，在「台積電條款」推波助瀾下，未來台股資金將更向台積電相關供應鏈傾斜，加深台股失衡。記者余承翰／攝影
市場預期，在「台積電條款」推波助瀾下，未來台股資金將更向台積電相關供應鏈傾斜，加深台股失衡。記者余承翰／攝影

台股首度站上4萬點大關，加上金管會近期放寬台股基金及主動式ETF投資單一上市公司上限，市值占比10%以上公司，可從10%提高到25%，目前只有台積電（2330）一家適用。市場預期，在「台積電條款」推波助瀾下，未來台股資金將更向台積電相關供應鏈傾斜，加深台股失衡。

根據投信投顧公會資料，3月底止，台股基金規模1兆481億元，主動式ETF 2,310億元，10%拉高至25%，以增加15個百分點估算，可加碼台積電金額上看2,000億元。實際上，這不是金管會第一次祭出台積電條款，去年5月，金管會鬆綁被動式ETF投資規定，當時獨家受惠者亦是台積電。

知情官員表示，台積電市值比重那麼大，讓市場不得不配置，「被動式基金就是要複製指數，主動式基金就是要打敗大盤，當台積電市值比重都44%了，法規卻只准複製三成、只准買10%，等於限制基金經理人的操作。」

金管會一年祭出兩次台積電條款，反映的是市場結構與需求，但市場也擔心排擠中小型股資金，讓台股失衡現象更嚴重。對此，政大財務管理學系兼任教授李志宏直言，資金排擠是「結果」不是「原因」，「有產業前景、具競爭優勢的公司，資金自然會過去；如果公司規模小、沒有競爭優勢，就算沒有10%上限，錢也不會過去。」

那麼，如果所有上市公司都可適用25%上限，是否就不會被認為是獨厚台積電？知情人士表示，限市值占比10%以上的公司才能適用，主要有兩大考量。第一，怕投信業者重押個股、挑戰極限，「單一公司上限25%，四檔股票就滿了，這會有風險過度集中問題，不符基金分散風險的特性。」

第二，如果市值比重很小，萬一有不肖基金經理人刻意操作小股票，形成「養、套、殺」，散戶會被割韭菜。

延伸閱讀

金管會 台積 投信

延伸閱讀

金管會放寬單一個股上限至25%！網嗨喊「00981A限制器打開」：瑤池金母火力全開

台股創高卻「74％股票在跌」？他看傻：靠台積電撐盤 網揭資金集中真相

股市逼近4萬點 當心「荷蘭病」隱憂

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

相關新聞

開戶大增…全民瘋台股 指數站上4萬點

昨天是台北股市五月的第一個交易日，大盤指數在台積電領軍下開高走高，以大漲一七七八點、四萬○七○五點作收，首度站上四萬點大關，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。在台股今年以來大漲上萬點帶動下，證券開

開戶數創高…股海新兵短進短出 年輕投資人大增

台股開戶數再創新高，四月證券開戶數突破一四二○萬人，在投資台股儼然成為全民運動的熱潮下，投資人結構也出現明顯變化。證交所最新統計顯示，這一波開戶成長動能以年輕族群最為顯著，其中零至十九歲族群單月增幅達

台股上4萬 翻新10紀錄…本周有望挑戰41,200點

多頭昨（4）日在台股5月第一個交易日大發威，打破「五窮六絕」魔咒，加權指數開高走高，呈現井噴態勢，一舉改寫十大歷史新紀錄。

觀察站／產業結構失衡 應引導轉型

金管會一年祭出兩次影響台股的「台積電條款」，一方面展現護國神山大到繞不開，二方面，卻也凸顯台股與台灣產業結構的雙重失衡。

台股開戶數衝破1,420萬人 普及率達61% 邁向「全民皆股民」新里程碑

台股交投火熱，進入全民資產配置大時代。根據臺灣證券交易所公布的數據，4月台股總開戶人數一舉衝破1,420萬人大關，精確數字達到14,200,794人。相較於同年3月，單月增加逾9.8萬人、月增率約0.

台股4萬點 指數攻高產業龍頭挑梁

台股多頭氣盛，僅花約四個月時間自3萬點攻上4萬點，主要受惠人工智慧（AI）需求強勁，上中下游相關供應鏈雨露均霑，尤其台積電、台達電、聯發科、日月光投控、台光電等產業龍頭貢獻近七成居功厥偉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。