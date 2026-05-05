「台積條款」資金傾斜半導體鏈 股市失衡現象將更嚴重

台股首度站上4萬點大關，加上金管會近期放寬台股基金及主動式ETF投資單一上市公司上限，市值占比10%以上公司，可從10%提高到25%，目前只有台積電（2330）一家適用。市場預期，在「台積電條款」推波助瀾下，未來台股資金將更向台積電相關供應鏈傾斜，加深台股失衡。

根據投信投顧公會資料，3月底止，台股基金規模1兆481億元，主動式ETF 2,310億元，10%拉高至25%，以增加15個百分點估算，可加碼台積電金額上看2,000億元。實際上，這不是金管會第一次祭出台積電條款，去年5月，金管會鬆綁被動式ETF投資規定，當時獨家受惠者亦是台積電。

知情官員表示，台積電市值比重那麼大，讓市場不得不配置，「被動式基金就是要複製指數，主動式基金就是要打敗大盤，當台積電市值比重都44%了，法規卻只准複製三成、只准買10%，等於限制基金經理人的操作。」

金管會一年祭出兩次台積電條款，反映的是市場結構與需求，但市場也擔心排擠中小型股資金，讓台股失衡現象更嚴重。對此，政大財務管理學系兼任教授李志宏直言，資金排擠是「結果」不是「原因」，「有產業前景、具競爭優勢的公司，資金自然會過去；如果公司規模小、沒有競爭優勢，就算沒有10%上限，錢也不會過去。」

那麼，如果所有上市公司都可適用25%上限，是否就不會被認為是獨厚台積電？知情人士表示，限市值占比10%以上的公司才能適用，主要有兩大考量。第一，怕投信業者重押個股、挑戰極限，「單一公司上限25%，四檔股票就滿了，這會有風險過度集中問題，不符基金分散風險的特性。」

第二，如果市值比重很小，萬一有不肖基金經理人刻意操作小股票，形成「養、套、殺」，散戶會被割韭菜。