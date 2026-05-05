台股上演「戴維斯雙擊」行情 三個關鍵點牽動後市

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，惟指數處高檔，市場對過熱與結構健康產生疑慮。法人指出，短線雖有震盪風險，但至7月底仍偏多，年底甚至不排除挑戰5-6萬點。

戴維斯雙擊是指在低本益比時買入股票，待成長潛力顯現後，以高本益比賣出，這樣可以獲取每股盈餘和本益比同時成長的加倍效益。

針對台股後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清、野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文、野村投信投資策略部副總經理樓克望等專家表示，後市行情有三大關鍵值得留意。

關鍵一，綜合判斷市場是否過熱，首要觀察AI產業長期能見度。本次AI趨勢與以往截然不同，目前仍處於「初升段」，尚未見到放緩跡象。衡量AI周期的關鍵，在於美國雲端服務供應商（CSP）資本支出的年增率。高盛估計，明年四大CSP的資本支出將突破一兆美元，約在1.1到1.2兆美元；若以1.2兆美元計算，年增率仍將達到50%左右，趨勢強勁。

關鍵二，散戶投資策略。由於市場動能仍在，關鍵在於「如何進場」。首先，可採取「本金回收」策略，當報酬率逾100%時先行收回本金，保留獲利續留場內運作。其次，掌握「抱得住」原則，在台股10%漲跌幅限制下，股價反映基本面需時間發酵，加上AI產業訂單能見度已延伸至2027年至2028年，投資宜以中長期布局為主。

關鍵三，未見反轉訊號，留意指標過熱。短線需留意的是，台股指數與權值龍頭台積電、聯發科等股價明顯偏離均線，乖離幅度擴大，高檔修正壓力仍在；其次，融資餘額攀升，散戶參與度升溫，籌碼轉趨浮動，若行情轉為震盪，恐引發融資斷頭連鎖賣壓。

觀察後市是否出現反轉，可關注三指標：一、若單日外資賣超金額擴大至1,500億元以上，代表法人籌碼出現明顯鬆動；二、若單日成交金額放大逾2兆元，卻反而收黑；三、目前周線為重要支撐，一旦跌破，恐意味短期結構轉弱。