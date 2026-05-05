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國庫大補帖 證交稅單日入帳20億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台股成交值昨（4）日再度破兆元，成為國庫大補帖，預估證交稅單日就入帳20億元。先前行政院政委陳時中拋出證交稅挹注健保財務，財政部次長陳勇勝對此表示，各界期待健保財務能永續，希望提升財務韌性，仍要多聽聽各界聲音，尚未定案。

陳勇勝昨日前往台北國稅局視察綜所稅臨櫃申報情形，媒體關注證交稅財源分配。陳勇勝表示，現行買賣股票證交稅稅率為千分之3，當沖交易稅率則為千分之1.5，證交稅收入實際數額，還需觀察當日當沖量能；若以日均成交量1兆元來估算，單日證交稅約將入帳20多億元。

陳時中日前在演講中表示，健保財務相當不健全，保費收入來源主要依賴薪資所得，因此拋出若將現行千分之3稅率的證交稅以一定比例用於健保，就有機會確保未來約20年的健保財務平衡，此番建議也獲衛福部支持，政院則表示，健保財務永續的各項做法，都在持續蒐集意見。

面對外界期待部分證交稅挹注健保，陳勇勝指出，各界都期待健保財政永續，基於這樣的理由，也希望提升健保財政韌性，站在財政部立場，還是要多聽聽不同的聲音和意見。

政院 行政院 財政部

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