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六大投顧：強烈看多 預期市況將一路旺到7月

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股4日寫下歷史新頁，加權指數在電子權值股強勢帶領下，終場大漲1,778點，以40,705點傲視全球，正式站穩4萬點大關。 聯合報系資料照
台股4日寫下歷史新頁，加權指數在電子權值股強勢帶領下，終場大漲1,778點，以40,705點傲視全球，正式站穩4萬點大關。 聯合報系資料照

台股昨（4）日寫下歷史新頁，加權指數在電子權值股強勢帶領下，終場大漲1,778點，以40,705點傲視全球，正式站穩4萬點大關。隨指數突破天花板，各大投顧紛紛上修今年目標點位，市場氣氛從「審慎樂觀」轉為「強烈看多」，統一投顧董事長黎方國更大膽預測，今年台股有望直攻5萬、甚至6萬點大關。

包括富邦、群益、台新、統一、永豐及兆豐等六大投顧，對台股後市展現了極高期待。富邦投顧將目標點位上修至45,000點，預期上半年先攻42,500點，高點落在第4季。主要動能來自台灣地方選舉、美國國會年底選舉帶來的政策紅利，且預估今年台股獲利可衝上6.2兆元。

群益投顧同樣看好台股上看45,000點，並指出台積電（2330）尚未完全反應2027年的獲利預估。若美國聯準會下半年不升息，且台積電衝上3,000元天價，台股不排除在樂觀情境下挑戰50,000點；統一投顧看法最為樂觀，強調「沒有最高，只有更高」，預期這波強勢多頭將一路延續至7月，全年高點看好在5萬至6萬點以上。

永豐投顧預期今年台股可達43,500點，最快本月或第3季後有機會見到，分析核心在於「台股看台積、台積看美股四大CSP」，隨AI需求爆發，2027年獲利成長空間仍大，並將伺機調高目標點位；台新投顧也維持樂觀基調，預估全年高點45,000點，將出現在第4季。

兆豐投顧則認為，短線上要提防震盪，目前維持上月修正後的預估40,500點，並表示一旦指數後市突破42,200點，將會直接調升今年目標點位至50,000點。

儘管中長期展望樂觀，但投顧也提醒須防範短線震盪，包括財報利多本周達高峰後將趨緩，加上中東地緣政治風險未除，需預防漲多修正，預估本周台股區間落在38,000點至41,500點，建議守穩4月30日黑K低點38,926點作為防守位置；在融資餘額快速增加、籌碼浮額偏高情況下，投資人應避免盲目追漲殺跌。

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