台股上4萬 翻新10紀錄…本周有望挑戰41,200點

多頭昨（4）日在台股5月第一個交易日大發威，打破「五窮六絕」魔咒，加權指數開高走高，呈現井噴態勢，一舉改寫十大歷史新紀錄。

展望後市，法人認為，台股看回不回，對未來高點不預設立場，本周有望挑戰41,200點，在沒有跌破周線之前，建議持續偏多操作。

台股昨日寫下十大新高紀錄為：一，盤中大漲1,828點，史上最大盤中漲點；二，收盤上漲1,778點，歷來最大單日漲點；三，加權指數收40,705點，首度站上4萬點大關收市；四，台指期收盤41,031點，創新高，同樣首度站上4萬點；五，電子類股指數漲139.32點，收2,636.84點，創漲點及收盤新高。

六，半導體指數上漲87.85點，收1,389.69點，創漲點及收盤史上新高；七，權值三王齊創高，台積電（2330）收2,275元、聯發科（2454）收2,870元、台達電（2308）收2,220元，均為收盤新天價。

八，櫃買指數收398.25點，改寫收盤新高；九，上市市值132.73兆元、上櫃10.83兆元，市櫃合計市值143.56兆元，均改寫新高；十，台股ETF總規模飛越5.5兆元，直奔5.61兆元，同寫新猷。

台股昨日多頭勢盛，大型股攜手中小型股齊揚，上市櫃合計96檔漲停，族群以被動元件、矽晶圓、石英元件、封裝測試等較強；成交量部分，上市成交值1.05兆元，史上第九大；上櫃成交值2,731.9億元。

高價股漲跌互見，收盤千金股減少一檔南電（8046），降至47檔。千金股當中，昇達科（3491）、創意（3443）、聯發科、竑騰、萬潤（6187）、台燿（6274）、精測（6510）、雍智（6683）、智邦（2345）、波若威（3163）都收漲停價。

三大法人昨日買超779.44億元，史上第六大。其中，外資買超669.75億元，史上第六大，終結連四賣，其中，買超金額最大就是台積電，高達204.83億元，接著是南亞科（2408）64.92億元、鴻海（2317）61.98億元。

投信買超20.28億元，連九買；自營商買超89.4億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超164.62億元，連四買止步。

展望本周行情，綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭三大專家看法，台股大漲過後，出現技術指標背離、進入超買區、乖離率過大等訊號，但目前仍無轉空跡象，持續看好未來加權指數表現空間，預期短線指數高檔震盪機會較大，留意關注成交值表現，若市櫃合計成交值超過2兆元，需謹慎。