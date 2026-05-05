台股4萬點 指數攻高產業龍頭挑梁

台股多頭氣盛，僅花約四個月時間自3萬點攻上4萬點，主要受惠人工智慧（AI）需求強勁，上中下游相關供應鏈雨露均霑，尤其台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、台光電（2383）等產業龍頭貢獻近七成居功厥偉。

台股於2026年元月5日正式站上3萬點後，壓力轉為支撐，憑藉基本面及資金面優勢，無懼外資高檔調節賣壓，及中東戰事爆發，始終守穩3萬點關卡，4月隨市場避險情緒降溫，不但擺脫盤整格局，更上演強力軋空走勢，昨（4）日台股收盤點位正式突破4萬點，開創新紀元。

回顧台股於2024年3月下旬站上2萬點，約花21個多月才見到3萬點，主要推手包括台積電、台達電、鴻海（2317）、聯發科、富邦金（2881）、日月光投控等，當時國泰金（2882）、中信金（2891）、中華電（2412）等都還名列前十大權值股。

截至昨日，權值股前十大排名依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海、日月光投控、台光電、欣興（3037）、智邦（2345）、富邦金、廣達（2382），其中，有九檔為AI供應鏈產業龍頭，除奇鋐（3017）名列第11外，排名第17至19名的致茂（2360）、鴻勁、緯穎（6669）等市值都逾9,000億元，隨時挑戰1兆元大關。

凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國分析，台股除內資動能充沛外，AI需求動能持續強勁，帶動企業獲利展望不斷上修，更扮演重要關鍵，包括台積電及之後的半導體及AI供應鏈法說均釋出優於預期的財報與財測，進一步鞏固市場信心。

綜合多位市場名師看法，台股2026年獲利年增率預估值，已由年初的20%上修至32%，近期再度調升至將近40%，以台灣近幾個月外銷訂單亮麗表現，及微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta等美系四大雲端服務供應商（CSP）資本支出延續強勁擴增來看，後續獲利上修潮尚未告終，台股AI紅利行情仍有可為。