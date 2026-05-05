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台股4萬點 半導體四天王市值達65兆
台股昨（4）日勁揚1,778點，創史上最大單日漲點，終場收40,705點，首度站穩4萬點大關，「半導體四大天王」台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、信驊（5274）扮演多頭主力，光是台積電一檔即貢獻大盤漲點逾1,100點，聯發科、日月光投控、信驊收盤更都改寫新天價。
「半導體四大天王」昨天市值合計飛越65兆元大關，創新高，單日四檔個股市值合計大增逾4兆元。
晶圓代工龍頭暨權王台積電昨天股價開高走高，終場大漲140元、收2,275元，雖未超越日前盤中天價2,330元，仍是歷史收盤最高價，市值飆升至58.9兆元。
本土IC設計一哥聯發科在上周法說會釋出今年AI ASIC營收可望比原預期10億美元翻倍、達20億美元的利多激勵下，昨天開盤即跳空漲停，以漲停價2,870元一價到底，改寫歷史天價，大漲260元，市值衝上4.6兆元新高。
全球最大半導體封測廠日月光投控股價同步強勢，以漲停價525元收市，為歷史新高價，大漲47元，市值以2.34兆元同寫新猷。
股王信驊昨日股價收盤漲6.49％、收17,545元新高價位，市值6,632億元。
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