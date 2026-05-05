快訊

立夏來了！命理師揭運勢加速期「5大星座」迎財運、桃花雙旺

聽新聞
0:00 / 0:00

台股4萬點 半導體四天王市值達65兆

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

台股昨（4）日勁揚1,778點，創史上最大單日漲點，終場收40,705點，首度站穩4萬點大關，「半導體四大天王」台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、信驊（5274）扮演多頭主力，光是台積電一檔即貢獻大盤漲點逾1,100點，聯發科、日月光投控、信驊收盤更都改寫新天價。

「半導體四大天王」昨天市值合計飛越65兆元大關，創新高，單日四檔個股市值合計大增逾4兆元。

晶圓代工龍頭暨權王台積電昨天股價開高走高，終場大漲140元、收2,275元，雖未超越日前盤中天價2,330元，仍是歷史收盤最高價，市值飆升至58.9兆元。

本土IC設計一哥聯發科在上周法說會釋出今年AI ASIC營收可望比原預期10億美元翻倍、達20億美元的利多激勵下，昨天開盤即跳空漲停，以漲停價2,870元一價到底，改寫歷史天價，大漲260元，市值衝上4.6兆元新高。

全球最大半導體封測廠日月光投控股價同步強勢，以漲停價525元收市，為歷史新高價，大漲47元，市值以2.34兆元同寫新猷。

股王信驊昨日股價收盤漲6.49％、收17,545元新高價位，市值6,632億元。

信驊 日月光 台積電

延伸閱讀

台股大漲創新高 台積電、聯發科、日月光貢獻漲點逾1400點

台股收盤首度站上4萬點 千金股10檔收漲停

台股衝破4萬點！聯發科跳空鎖漲停、日月光漲9%、台積電半根停板

台股大漲1778.51點 改寫史上最大單日漲點紀錄

相關新聞

開戶大增…全民瘋台股 指數站上4萬點

昨天是台北股市五月的第一個交易日，大盤指數在台積電領軍下開高走高，以大漲一七七八點、四萬○七○五點作收，首度站上四萬點大關，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。在台股今年以來大漲上萬點帶動下，證券開

開戶數創高…股海新兵短進短出 年輕投資人大增

台股開戶數再創新高，四月證券開戶數突破一四二○萬人，在投資台股儼然成為全民運動的熱潮下，投資人結構也出現明顯變化。證交所最新統計顯示，這一波開戶成長動能以年輕族群最為顯著，其中零至十九歲族群單月增幅達

台股上4萬 翻新10紀錄…本周有望挑戰41,200點

多頭昨（4）日在台股5月第一個交易日大發威，打破「五窮六絕」魔咒，加權指數開高走高，呈現井噴態勢，一舉改寫十大歷史新紀錄。

觀察站／產業結構失衡 應引導轉型

金管會一年祭出兩次影響台股的「台積電條款」，一方面展現護國神山大到繞不開，二方面，卻也凸顯台股與台灣產業結構的雙重失衡。

替SpaceX、OpenAI、Anthropic悄開後門？那斯達克新制背後盤算 為何恐害散戶成追高買家？

那斯達克近期低調改寫指數規則，試圖讓超大型新股更快納入那斯達克100指數。 對持有相關ETF的台灣投資人來說，這究竟是提前卡位成長紅利的機會，還是制度性「追高」的開始？

六大投顧：強烈看多 預期市況將一路旺到7月

台股昨（4）日寫下歷史新頁，加權指數在電子權值股強勢帶領下，終場大漲1,778點，以40,705點傲視全球，正式站穩4萬點大關。隨指數突破天花板，各大投顧紛紛上修今年目標點位，市場氣氛從「審慎樂觀」轉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。