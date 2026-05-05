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台股開戶數衝破1,420萬人 普及率達61% 邁向「全民皆股民」新里程碑

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股交投火熱，進入全民資產配置大時代。示意圖。記者鄭超文／攝影
台股交投火熱，進入全民資產配置大時代。示意圖。記者鄭超文／攝影

台股交投火熱，進入全民資產配置大時代。根據臺灣證券交易所公布的數據，4月台股總開戶人數一舉衝破1,420萬人大關，精確數字達到14,200,794人。相較於同年3月，單月增加逾9.8萬人、月增率約0.7%，持續刷新台股史上最高紀錄。

法人指出，若以台灣總人口約2,327萬人計算，台股開戶普及率已正式突破60%整數關卡至61%。即使用集保中心截至3月底「身分證字號歸戶統計」開戶數1,387萬人，同樣有約六成的普及率，反映了台灣「全民皆股民」的新里程碑。

觀察4月的開戶年齡層變化，投資族群呈現明顯的「年輕化」趨勢。成長最快速的族群為0至19歲，4月開戶數來到72.4萬人，單月增加超過2.5萬人，月增率3.6%居各年齡層之冠。這顯示在理財教育普及與台股長期獲利效應的吸引力下，父母積極為子女進行長期儲蓄規劃，「股市奶粉錢」效應顯著。

緊隨其後的是20至30歲族群，單月增加約2.9萬人，總數達176.8萬人，這群數位原生世代正成為市場最活躍的新興力量。若將目光拉長，對比去年同期，台股開戶動能更顯驚人。

去年4月總開戶人數為1,341萬人，短短一年間，台股總投資人數增加了約78萬人、年增率達5.8%。其中，0至19歲族群在去年同期僅約57.6萬人，一年內暴增了14.7萬人，年增率高達25.6%，是全市場增長最劇烈的區塊。

而61歲以上的資深投資族群，人數也從去年的402萬人成長至426萬人，一年內增加23.2萬人，顯示即便在數位化時代，資產雄厚的長輩們對於高股息商品或台股配置的需求依然不減。

富邦投顧董事長陳奕光等分析，4月開戶數持續攀升，主要受到台股指數維持高檔、高股息ETF熱潮不減，以及數位開戶便利性提升等多重因素帶動。

雖然「開戶人數」不代表「實際交易人數」，但仍是極具意義的領先指標，當超過六成的台灣人擁有的證券帳戶，代表投資門檻已大幅降低，台股結構正從傳統的「散戶大盤」搶賺價差，逐漸轉向「全齡化資產配置」長期參與的新局面。

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