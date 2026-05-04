外資回補買超669億金額創第6大 加碼元大高股息居冠

台股今天漲1778.51點，收在40705.14點，成交值新台幣1兆68.87億元；三大法人同步買超，合計買超779.44億元，其中外資連4日賣超後回補買超669.76億元，為歷史第6大買超金額，買超第1名為元大高股息（0056），鴻海排名第10。

台積電今天股價終場上漲140元，收2275元，帶動台股市值同步攀升；根據證交所資料，台股今天總市值升至132.73兆元，較前一交易日大增約5.78兆元。

三大法人自營商買超89.4億元，投信買超20.28億元；外資及陸資買超669.76億元。

外資買超前5名，第1名為元大高股息（0056）5萬8594張，其次為群創4萬503張，其餘依序為華邦電、聯電及復華台灣科技優息（00929）。

外資賣超前5名，第1名為主動統一台股增長（00981A）3萬4831張，其次為旺宏2萬7857張，其餘依序為玉山金、台玻及彰銀。

資深分析師簡伯儀表示，台積電大漲，外資同步大幅買超，帶動今天指數與漲點皆創下新高，顯示市場動能仍強，台股也衝破4萬點整數關卡。盤面來看，今天資金明顯集中於大型權值股，AI與電子族群表現相對強勢。

不過，觀察上漲家數雖多於下跌家數，但差距有限，顯示盤面並非全面普漲，而是呈現資金集中於特定族群，部分個股表現相對疲弱，後續仍需留意資金輪動。

此外，簡伯儀指出，櫃買指數明顯回溫，整體盤勢仍維持偏多格局，後續可觀察4月營收與第1季財報表現，作為基本面支撐依據。