國泰證推AI台股投資日報

國泰證券今年4月推出全新服務「AI台股投資日報」，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，針對投資人持有個股，以電子郵件提供「AI市場總結、AI個股資訊萃取、AI市場情緒與關注度分析」等三大核心投資分析，延伸盤後服務場景，強化與客戶日常互動，讓客戶掌握更即時、精準且具洞察力的市場脈動與個股動態。

為推動證券服務全面智慧化，國泰證券持續深化AI應用布局，積極朝向「AI券商」邁進。國泰證券「AI台股投資日報」在既有「庫存電子報」基礎上，進一步升級為結合生成式AI與自然語言處理（NLP）技術的投資決策輔助系統。首先，「AI市場總結」透過整合市場數據、指數變化及關鍵新聞，自動生成市場分析內容，系統化呈現整體盤勢、產業輪動及主要影響因子，協助投資人快速掌握市場變化。

其次，「AI個股資訊萃取」自動彙整客戶持股相關新聞，運用AI進行重點摘要，聚焦關鍵事件與影響脈絡，有效提升資訊判讀效率；最後，「AI市場情緒與關注度分析」藉由語意分析，將新聞內容轉化為市場情緒指標，結合資訊量體與曝光度分析，量化個股市場關注度，提供投資人決策參考依據。

國泰證券「AI台股投資日報」以客戶投資旅程為核心，運用生成式AI技術重新設計資訊服務功能，為「庫存電子報」升級版。原有「庫存電子報」每日服務近百萬用戶，開信率近五成，顯示投資人對高頻投資資訊具高度需求與黏著度。此次導入AI與數據分析技術，不僅優化資訊呈現方式，更提升內容深度與個人化程度。

國泰證券持續推動多項AI創新應用，包含「AI庫存管家」、「AI線上調額」等智慧服務，未來，國泰證券在兼顧法令遵循與風險控制的基礎上，持續深化AI應用，發展更高度個人化的投資服務體驗，積極推進AI券商布局，致力於成為投資人可信賴的智慧金融夥伴。