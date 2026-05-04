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璞玉指數成分股除舊布新

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」近期完成成分股替換，計刪除53檔既有成分股、納入82檔新成分股，調整後成分股331檔；以市值規模分析，小型股208檔、占62.84%，中型股106檔、占32.02%，大型股17檔、占5.14%。

臺灣指數公司分析，「臺灣璞玉指數」成分股之產業分布於31個產業，以電子38.37%及傳產57.7%為主，細看產業組成，電子產業中，前三大產業占比分別為電子零組件業8.16%、半導體業7.55%、電腦及週邊設備業7.25%；傳產中，前三大產業占比分別為生技醫療業6.65%、其他業6.34%、建材營造業5.74%。

增加比重前三大者為其他電子業+1.52%、電腦及周邊設備業+1.29%、運動休閒+0.98%；減少比重前三大為電子通路業-2.1%、半導體業-1.39%、電機機械-1.10%。

以最新公布的第12屆公司治理評鑑結果進行分析，近六成「臺灣璞玉指數」成分股分布於公司治理評鑑前50%（含）以上；排名前5%有21家、6%~20%有62家、21%~35%有57家、36%~50%有55家，顯示「臺灣璞玉指數」成分股在公司治理評鑑表現普遍優異。

「臺灣璞玉指數」以篩選公司獲利與配息穩定代表優質股票，並運用交易量、值等資料篩選潛藏尚未被發掘其投資價值的股票做為設計理念，希冀透過多元化金融商品開發，引導資金投入優質上市企業。

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