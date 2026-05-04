公司治理評鑑 聚焦永續

台灣資本市場公司治理正式邁入「永續治理」新紀元，臺灣證券交易所與櫃買中心近日聯合發布「114年度（第12屆）公司治理評鑑」結果。本屆評鑑指標發生指標性結構調整，其中「推動永續發展」權重由原先的35％大幅躍升至49％，顯示ESG表現已成為企業能否擠進領先群的關鍵分水嶺。

為回應全球永續浪潮與氣候風險管理需求，第12屆評鑑架構將指標重點聚焦於永續。在權重分配上，「推動永續發展」構面指標數由上屆26題增至34題，權重逼近五成；相對地，傳統的維護股東權益、董事會運作及透明度等構面權重則隨之調整。此轉變象徵治理品質的定義已從單純的法規遵循，進化為社會責任與環境共好的綜合實力。

在本屆受評的1,810家上市櫃公司中，競爭異常激烈。值得關注的是，共有七家指標性企業展現卓越的治理韌性與長期承諾，自評鑑創立以來連續12屆穩居前5％領先群雄。這份「長青榜單」包括：台積電（2330）、聯電、中華電信、台灣大、遠傳電信、裕隆汽車、信義房屋。這些企業不僅在財務表現優異，更在多元董事會建置、減碳路徑透明化及社會價值創造上，樹立了業界標竿。

此外，本屆領先群亦出現新氣象，包含華碩、永豐金、合庫金等14家公司首次或重新挺進前5％，顯示台灣企業正積極優化治理結構，內部變動率達28％，競爭態勢活絡；總計獲前5％的上市公司有50家。

分析12屆以來的評鑑數據，台灣企業在三項關鍵領域有顯著進步：一、資訊揭露提速：於2月底前申報年報的公司數，較首屆成長高達1,080％；二、永續報告書普及：編製永續報告書的公司達1,810家、增長819％，溫室氣體揭露家數亦同步倍增；三、董事會多元化：董事會成員包含至少一位不同性別董事的得分率，提升超過一倍。

證交所表示，公司治理評鑑不僅是排名，更是驅動企業轉型的引擎。未來將持續透過多元參與形式，引導企業將減碳與社會責任納入核心經營決策，強化台灣資本市場的國際競爭力，為永續發展奠定基石。