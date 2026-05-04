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美伊戰爭有望喊停、美龍頭大廠財報報喜 台股站穩4萬點大關

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料庫
台股示意圖。圖／本報系資料庫

在美伊戰爭有望喊停、美國龍頭大廠財報報喜等多項利多激勵之下，台股4日再度由科技權值股領軍，大漲1,778點，不僅創下史上最大漲點，收盤前也一度上衝至歷史新天價40,755點，終場收在40,705點，成功站穩4萬點大關，強彈4.57%，成交量再度突破1兆元。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，今日台股大漲，主要受惠於川普宣稱將終止對伊朗的行動，市場解讀有利於油價與通膨回溫，進而影響聯準會資金動向，加上主計總處最新公布第1季GDP概估數高達13.69%，創39年來新高，反映出口與投資動能火熱，以及美國科技巨頭財報成長優於預期，推升台股直接突破4萬點大關，強漲超過1,700點。

王偉哲進一步表示，與上個財季的預估上限相比，本季美科技巨頭四大CSP今年在人工智慧領域的資本支出，由6,700億美元上調至7,250億美元，雖然部分原因來自於零組件價格上漲，但也反映出零組件漲價並不影響四大CSP的資本支出計畫，對於相關台廠供應商來說不啻為價量齊漲的利多消息。

除了四大CSP業者資本支出持續投入，王偉哲分析，包括新加入的Apple、OpenAI、Tesla等對AI的投入資金也相當可觀，根據Dell’Oro研調機構，估計四大CSP與新加入之龍頭企業的資本支出，將於2028年超過1兆美金，2025年至2028年的年均複合成長率達20%之多。

王偉哲還說明，不僅台股科技股一枝獨秀，從上周美股在超級央行周、中東局勢及企業財報公布多重因素影響下，也可看出市場資金更傾向集中於能提供明確未來收益動能的產業，其中，半導體股因與AI、資料中心等長期成長趨勢緊密相關，整體而言，半導體子行業的收益預期成長高於大盤平均水準，提振市場對AI晶片需求的信心，激勵近期費半指數漲幅遠優於整體市場，而台灣一向與美股科技股高度連動，在此環境下給予再度挹注台股多方氣勢。

川普 美國 基金

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