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東元電力能源轉型奏效！股價強攻漲停 拚兩年營收破千億

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元子公司安達康科技（TECOBAR）位於馬來西亞檳城安達康新廠將專注生產裝甲式匯流排。記者籃珮禎／攝影
東元子公司安達康科技（TECOBAR）位於馬來西亞檳城安達康新廠將專注生產裝甲式匯流排。記者籃珮禎／攝影

東元（1504）4日股價表現強勁，早盤開出後隨即鎖住漲停，終場收在68.6元，大漲6.2元，漲幅9.94%，成交量逾2萬張。隨 AI 資料中心（AIDC）需求爆發，東元積極由傳統機電轉型為「電力能源服務商」，其布局帶動股價從波段低點反彈。

董事長利明献表示，AI電力基礎建設是長期發展關鍵，這塊生意「三至五年都做不完」。東元目前策略定位在提供最強機電工程與相關電力設備供應，目標是切入輝達（NVIDIA）、微軟Google等國際雲端大廠供應鏈，力爭成為全球第一階（Tier 1）供應商。

針對成長路徑，利明献指出，隨全球資料中心建置需求增加，東元電力能源事業群營收占比，將由現行三成大幅衝刺至五、六成以上，屆時產值規模將正式超越傳統核心馬達事業。日前啟用的馬來西亞檳城安達康新廠將專注生產裝甲式匯流排，目標拿下東南亞AI資料中心非伺服器機電設備及工程兩成市占。

在營運目標方面，東元計畫透過自主研發與併購雙軌併行，在年底前取得關鍵認證。東元2025年全年營收590.9億元，年增約7%。集團看好在電力能源業務轉型帶動下，目標二至三年內集團年營收將從現行規模翻倍成長，正式突破千億元大關。

東元子公司安達康科技（TECOBAR）匯流排產品。記者籃珮禎／攝影
東元子公司安達康科技（TECOBAR）匯流排產品。記者籃珮禎／攝影

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