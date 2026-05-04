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台股創高資金結構曝光！AI吃成交值、ETF吞成交量 南亞科突圍成焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

台股5月首個交易日強勢登高，集中市場指數大漲1,778點、收40,705.14點創新高，三大法人聯手買超780.34億元。從成交值與成交量前十名觀察，資金呈現「AI電子股吸金、ETF放量」的雙軌結構，其中南亞科（2408）在法人回補帶動下攻上漲停，成為記憶體族群最受矚目的焦點，盤後並公布4月亮眼成績單。

觀察成交值前十大個股，依序為台積電（2330）、欣興（3037）、旺宏（2337）、臻鼎-KY（4958）、南亞科、台達電（2308）、穩懋（3105）、華通（2313）、南電（8046）與聯電（2303），幾乎全數由AI相關電子股包辦。其中，台積電以860億元成交值穩居第一，股價收在2,275元新高，持續扮演盤面定海神針，貢獻大盤漲點近1,197點；而南亞科與華通雙雙亮燈漲停，分別代表記憶體與PCB族群的強勢表態。

進一步觀察南亞科走勢，其股價今日開高震盪後迅速鎖上237元漲停價，重返5日線之上，資金回流力道強勁。籌碼面來看，南亞科在4月遭三大法人合計賣超逾5.4萬張，其中外資賣超達4.2萬張；但，5月首日即大舉回補28,324張，轉為買超前十大個股之一。

基本面亦傳出喜訊。南亞科4月合併營收達254.91億元，月增40.29%、年增717.33%；累計前4月營收745.78億元，年增623.58%，在記憶體報價回穩與需求回升帶動下，營運表現持續大幅增長，是否能進一步支撐股價續彈，也引發市場關注。

成交量方面，市場人氣則集中於ETF與部分電子股。前十名包括主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、聯電、旺宏、華邦電（2344）、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP50（009816）、友達（2409）與群創（3481），其中ETF占據半數以上席次，顯示散戶與短線資金積極參與。個股方面，記憶體族群亦具代表性，華邦電上漲6.24%表現最為突出。

整體來看，台股在權值股帶動下創高之際，資金結構呈現明顯分層：一方面法人資金集中布局台積電及AI供應鏈，推升成交值表現；另一方面市場資金透過ETF擴大參與，帶動成交量放大。在此架構下，南亞科兼具「法人回補＋基本面轉強」雙重動能，後續走勢備受市場關注。

台積 籌碼面 台積電

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