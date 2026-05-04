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市場想起重電股了？亞力、東元強鎖漲停 華城跳空上季線大關

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股4日大漲1,778.51點，收40,705.14點，再創歷史新高，而沉寂已久的重電股也一同大漲，亞力（1514）衝漲停收121元，東元（1504）也漲停亮燈收68.6元，華城（1519）跳空上漲收917元，站上季線大關；另士電（1503）、中興電（1513）各上漲6.33%、4.71%。

勞動節連假後台股持續噴出，櫃買指數也大漲3.55%，這波台股大漲，但重電族群沒有跟漲，今日終於出現漲勢，亞力、東元都出量攻上漲停，亞力更有超過1.6萬張買單等著買，重電股王華城也走強收復季線。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳持續提到，對AI發展來說，真正長期制約在能源，電力基礎建設才是AI競賽終極戰場。AI數據中心規模邁向兆級美元，電力設備升級與電網韌性成為科技大廠首要任務，重電產業已從傳統電機轉型為AI基礎建設關鍵夥伴。

重電業者分析，AI電力設備需求才剛開始。華城去年外銷占比突破55%，預期今年將推升至60%，穩坐外銷龍頭。華城表示，AI推波助瀾，電力設備供不應求，預期未來五到十年將高度成長。

亞力表示，目前在手訂單超過120億元，且持續增加中，尤其是半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，除既有客戶對機電產品擴增採購項目及數量，亦接獲新客戶之建置整廠訂單，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，使第1季的接單金額創下同期新高。

亞力指出，電信公司與電子大廠AI／IDC機房的興建項目也持續增加，並已接獲輝達轉投資中南美子公司的新訂單，預計未來幾年將帶動海外業績之大幅成長。

東元全力布局AI相關商機，董事長利明献表示，受惠全球AI資料中心（AIDC）需求爆發，東元電力能源事業群未來營收占比，將由現行的三成大幅衝刺至五、六成以上。集團目標將挺進一階（Tier 1）客戶，並鎖定國際雲端大廠指定全球前三名的供應地位。

黃仁勳 NVIDIA 華城

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