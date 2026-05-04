台股大漲創新高 台積電、聯發科、日月光貢獻漲點逾1400點

台股4日盤中及收盤指數都創下歷史新高，盤中一度衝達40,755.52點，飆漲1,828.89點，終場收40,705.14點，上漲 1,778.51點，盤中及收盤漲點也都寫歷史新高；貢獻大盤漲點前三名依序是台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711），合計貢獻大盤指數約1,498點。

台股早盤以39,228.39點開高走高， 盤中一度衝達40,755.52點，飆漲1,828.89點，寫歷史新高，終場收在40,705.14點，上漲 1,778.51點， 創歷史新高；領軍上衝的要角當然是權王台積電，早盤以2,200元開出，一度衝達2,285元， 上漲150元，創盤中上漲金額第一名，終場收在2,275元，上漲140元，為收盤上漲金額最高，漲幅6.56%，影響大盤指數約1,197點。

光是台積電就貢獻逾千點的漲點，貢獻漲點第二名為聯發科，一開盤就跳空以漲停板2,870元開出後鎖死到收盤，創歷史新高價，上漲260元， 漲幅9.96%，影響大盤指數約142點。