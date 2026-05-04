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大盤創高…法人統計：歷次大盤盤中漲逾千點 後市表現仍可期

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股4日盤中大漲1,828點，收盤也大漲1,778點，收在40,705點，並同創以及收盤新高價。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日盤中大漲千點以上共有11次，後市平均表現來看仍是正報酬，顯示市場在激情大漲後表現仍可期，建議投資人現階段，可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF來介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中上漲千點以上共有11次，後5日、後10日、後15日、後20日、後30日平均漲幅分別為1.6%、3.0%、5.2%、4.9%、11.0%，平均上漲機率也是都有6成以上。在操作策略上，由於指數已處於歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。建議投資人可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，在產業面確認人工智慧需求將持續爆發，且全球先進製程擴產動能無虞的背景下，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局。核心布局應緊扣人工智慧基礎建設這一長線主軸，特別是半導體設備、先進封裝技術以及光通訊技術中的共同封裝光學組件（CPO）等族群。

台股 群益

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