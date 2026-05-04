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台股唱響「五月天」！三大法人回補780億元 大盤創高直搗40,700關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股5月首個交易日氣勢如虹，集中市場指數盤中最高觸及40,755.52點，終場大漲1,778.51點、漲幅4.57%，收在40,705.14點，雙雙改寫盤中與收盤歷史新高，成交值約1兆元。櫃買指數同步走強，上漲13.67點、漲幅3.55%，收在398.25點，同樣刷新歷史高點。盤面呈現普漲格局，集中與櫃買市場合計上漲家數達1,093家、下跌802家，漲停96家、跌停僅1家，市場多頭氣勢強勁。三大法人也聯手買超780.34億元。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超669.76億元，投信買超21.18億元；自營商買超（合計）89.41億元，其中自營商（自行買賣）買超14.27億元、自營商（避險）買超89.41億元。

盤面上，貢獻大盤前五大個股依序為：台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、智邦（2345）。其中，台積電一開盤即站上5日線，終場大漲140元、漲幅6.56%，一舉收復上周全部失土，貢獻大盤近1,197點漲點。

聯發科獲美系外資喊出5,000元目標價，股價跳空鎖漲停2,870元、再創新高，貢獻大盤近142點，終場漲停價仍有1.8萬餘張買單排隊，除了帶動集團成員九暘（8040）隨之亮燈，也點火ASIC族群創意（3443）、M31（6643）、力旺（3529）等強勢攻高。

日月光投控調高營收展望，股價高掛漲停525元作收，貢獻大盤漲點約71點，並引爆封測族群多頭熱火，盤中包括京元電子（2449）、欣銓（3264）、福懋科（8131）、華泰（2329）等一度高達9檔衝上漲停，頎邦波段更大漲157%。

此外，台達電、智邦也分別寫下2,220元與2,505元收盤新天價，分別貢獻大盤40餘點。

台積電 台達電 聯發科

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