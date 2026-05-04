金控股自結淨值出爐 法人持續看好這幾檔獲利動能

12家金控公司日前公告截至第1季底自結淨值，其中，銀行金控及證券金控表現優於壽險金控，法人持續看好中信金（2891）、永豐金（2890）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）等五檔2026年獲利動能及配息能力。

大型本國投顧分析，12家金控第1季自結淨值季增約1,500億元，連續三季呈現上揚，除上季稅後純益季增26%至1,565億元，反映台股上漲帶動金控的台股投資評價走揚及實現股票資本利得增加外，經紀手收亦拜日均量季增49%，銀行淨利息收入及手續費動能強勁。

法人表示，12家金控淨值項下的第1季其他權益虧損較前一季擴大約271億元，其中，三家壽險金控其他權益合計虧損擴大519億元，主因在於接軌IFRS 17重分類AC債券部位至FVOCI造成其他權益虧損擴大，及長天期美國公債殖利率上揚造成FVTPL及FVOCI的債券評價部位下跌，抵銷台股上漲帶動FVOCI股票實現資本利得增加及投資部位評價回升。

整體金控公司2025年獲利成長約2%、其他權益回沖帶動可分配盈餘增加，加上現金股利配發率從60%提升至64%，帶動現金股息成長約17%，平均殖利率約4.1%，中信金、國泰金、富邦金各配發2.5元、3.5元及4.25元，換算股息殖利率分別為4.8%、4.5%及4.7%。

法人推估，5、6月台股高股息基金將以定審日的最新現金股利殖利率進行調整換股，其中，群益台灣精選高息（00919）ETF可能移除殖利率偏低的群益證，由殖利率較高的統一證或中租-KY取代，元大高股息（0056）ETF則可能納入富邦金、國泰金，但仍需視定審日的殖利率排名決定。

法人指出，中東戰事帶動通膨升溫造成美聯準會降息預期延後，美債殖利率上揚影響金融業FVTPL及FVOCI部位債券評價收益，但亦有助壽險保單負債的公允價值評價減少。2026年預估銀行淨利差增幅可能亦受聯準會降息延後影響，但有助減緩銀行FX swap收益衰退。