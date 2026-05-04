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台股大漲1778.51點 改寫史上最大單日漲點紀錄
台股今（4日）在權值股激勵下開高走高，盤中買盤持續湧入，加權指數終場大漲1778.51點，收在40705.14點，不僅收盤站穩4萬點大關，也同步改寫史上最大單日漲點紀錄，漲幅達4.57％，成交量放大至1兆68.87億元，市場多頭氣勢強勁。
台股盤中最高點來到40755點，觀察盤面結構，電子權值股扮演主要推手。台積電大漲140元至2275元，漲幅6.56％，穩居成交金額龍頭；聯發科同步勁揚260元至2870元，盤中一度攻高，帶動IC設計族群全面轉強；鴻海、廣達等AI供應鏈個股亦穩步走高，成為推升指數關鍵力量。
資金明顯集中於半導體與電子族群，記憶體與晶圓代工股同步活躍，南亞科、華邦電等個股成交量放大，部分個股甚至攻上漲停，反映市場對產業景氣回溫的高度期待；PCB與電源供應鏈如欣興、臻鼎-KY及台達電亦同步受惠資金回流。
個股表現方面，漲幅前五名由愛普*、亞力、超豐、群電及麗臺包辦，皆亮燈漲停。
儘管盤勢強勢，盤中仍可見部分漲多個股出現回檔，顯示高檔資金已有調節跡象。法人指出，指數短線漲幅已大，投資人仍需留意高檔震盪風險。
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