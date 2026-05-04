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外資上周狂賣逾1,900億元 台積電創高卻排提款前三大

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,922.04億元，賣超中鋼（2002）11.59萬張最多，另買超凱基金（2883）10.05萬張最多。

上周（4/27~4/30）外資在集中市場總賣超金額為1,922.04億元，另統計自今年初至4月30日止，累計賣超金額為5,853.77億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為62兆7,150.60億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.40%，較4月24日的63兆2,903.09億元新臺幣，減少5,752.49億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名凱基金買超10.05萬張、第二名旺宏（2337）買超8.18萬張、第三名台新新光金（2887）買超5.3萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名中鋼賣超11.59萬張、第二名友達（2409）賣超10.6萬張、第三名台積電（2330）賣超7.8萬張。

台積電 凱基金 外資

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