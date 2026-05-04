台積電勁揚與聯發科漲停拉抬氣勢 台股收盤上漲1,778點站穩4萬點

台股4日收盤上漲 1,778.51點，終場以40,705.14點作收，成交量10,068.87億元；台積電（2330）收盤價2,275元，上漲140元，漲幅6.56%。

台股今日在台積電開高後，聯發科（2454）更是開盤無量漲停到收盤，帶動高價股整體氣勢；今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、南亞科（2408）、華通（2313）、聯電（2303）、華邦電（2344）、國巨*（2327）、日月光投控（3711）、致茂（2360）及台光電（2383）；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、南電（8046）、大量（3167）、南亞（1303）、嘉澤（3533）、友達（2409）、榮科（4989）及瑞昱（2379）。

第一金投顧表示，歷經4月份的史詩級大漲後，台股在五一長假前夕遭遇外資逢高調節與獲利了結賣壓，加權指數短線回測並跌破五日短均。

然而，觀察整體技術面架構，4月累積的巨量長紅已為下檔重要均線構築堅實的防禦堡壘。震盪拉回實屬急漲後消化籌碼浮額與過大乖離的良性過程，在月線等中長天期均線未遭破壞前，盤勢仍維持震盪偏多的中性輪動格局。

展望5月盤勢，大盤重啟上攻動能並挑戰前高，除需要量能溫和放大以化解上檔反壓外，外資買盤能否在總經數據干擾後回流將是關鍵。操作策略上，現階段應捨棄追高的激進作法，改採「不追高、逢回均線布局」的穩健思維。選股方向建議，緊扣具備明確資本支出保護與訂單能見度的標的，優先關注高階測試介面、先進封裝供應鏈及高速傳輸等AI核心基礎建設板塊。