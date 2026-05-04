台股熱 4月證券開戶人數再創高 全台六成人口是證券戶

台股熱度持續升溫，在指數站上4萬點之際，投資人參與度也同步創高。證交所今（4）日公布，4月證券開戶人數一舉突破1420萬人，達1420萬794人，單月增加9萬8558人，再創歷史新高。以台灣總人口約2300萬人計算，普及率已超過6成，幾乎呈現「全民炒股」現象。

從年齡結構觀察，本波開戶動能以年輕族群最為顯著。0至19歲族群開戶數達72.4萬人，單月增加約2.5萬人、月增率達3.6%，為各年齡層之冠；40歲以下族群亦持續攀升，顯示投資年齡明顯下探。市場分析，家長將投資理財納入教育規劃，帶動年輕族群快速進場。不過這也反應，年輕人進入股市的年齡快速下降，市場人士擔憂，在風險意識尚未完全明瞭前，可能造成年輕人在股海裡的損失。

另一方面，中高齡族群仍為市場主要資金來源。61歲以上族群帳戶數占比約3成，居各年齡層之首，顯示其以配息與長期持有為主的投資模式仍是市場核心；41至50歲族群則在資產相對充裕下，維持穩定參與，為市場重要支撐力量。

整體來看，開戶數持續攀升反映股市已由過去的投資市場，逐漸轉為全民參與的理財工具。