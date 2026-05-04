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台股盤中最高上漲1,820點至40,747點刷歷史新高 建議布局績優題材股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影

美股四大指數漲多跌少，以那斯達克指數上漲0.8%最高，美科技巨頭四大CSP今年資本支出上調至7,250億美元，加上蘋果（Apple）30日公布財報優於預期，激勵台股4日開高走高，盤中最高上漲1,820點至40,747點，再創盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲150元至2,285元。

統一投顧指出，在台灣第1季GDP概估數高達13.69%的驚人數據支撐下，台股已具備站穩4萬點大關的堅實底氣。展望5月，上旬公告4月營收將受AI加持而創佳機，接續Google I/O大會、5月20日輝達財報及6月上旬的Computex與Microsoft Build，AI浪潮將持續擴散，資金將繼續卡位相關權值股與供應鏈。

惟過往5月大股東賣股繳稅、中東戰事不明、台股技術面季線正乖離逾13%，將對台股盤面造成波動。多頭架構下，操作上建議布局績優題材股，可留意包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、軍工航太、特用化學及高殖利率概念等族群。

台積電 台股

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