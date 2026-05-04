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費半連漲18天比Mag 7猛多了 成分股變成AI藏寶圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
熱門題材族群。群益投顧/提供
熱門題材族群。群益投顧/提供

費城半導體指數連漲18天，一舉變成全球AI股指標。群益投顧表示，AI晶片需求強勁，輝達、台積電（2330）ADR、博通股價紛創新高；軟體可能被AI取代而硬體不會，CPU成為AI敘事，英特爾暴漲。SOX成分股前十大權重合計60%，前三大權值股的NVDA、AVGO與AMD合計約28%。

群益投顧指出，SOX不可能永遠不拉回，拉回幅度也不會小，重點是回檔事，例如，AI需求下修、OpenAI不如預期、美中半導體管制或下次財報展望下修等變數。

群益投顧表示，台股多頭格局且正乖離放大，5月持股信心或出現浮動，震盪幅度恐擴大。台股指數與科技股股價率創新高，市場對法說會預期的標準大幅拉高；對市場高度興趣策略方向正面樂觀看法，交易穩定放大，最好是法說會後成為主動式ETF開始建倉標的。不過，這次法說與第1季財報公布交錯不易分辨，宜加入技術分析判斷是否利多鈍化。

群益投顧提醒，指數創高還看好之際，要留意信心過剩而風險變大。遇到股價震盪，要注意當沖比例持續增加，市場短線狂殺造成有些個股賣壓湧現補跌，儘管長線看好但易被洗掉。操作策略為：1.盯緊SOX 、台積電ADR股價表現；核心持股為AI股與半導體供應鏈；沒有理由的補漲股看看就好；3.分批操作，震盪擴大代表具備『價差操作』機會；關注主動式ETF持股變動：統一台股升級50（00403A）5月進場，各家主動式ETF「持續作多+積極換股」。

SOX指數十大成分股。群益投顧/提供
SOX指數十大成分股。群益投顧/提供

近期法說會時程。群益投顧/提供
近期法說會時程。群益投顧/提供

個股 台股指數 台積電

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