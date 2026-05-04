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就是這道光！這檔封測股切入 LPO 股價四月以來大漲157%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影

台股4日再創新高，盤中大漲1,800點，台積電（2330）大漲逾6%，封測族群也群起大漲，在日月光投控（3711）領軍下，高達9檔衝上漲停板，其中頎邦（6147）為四月以來最飆的封測股，統計至今漲停價位179元，波段已大漲157%，遠遠超過日月光投控6成的漲幅。

光通訊族群今年來持續為市場矚目標的，研調機構集邦科技（Trendforce）預期，全球AI專用光收發模組市場進入高速成長階段，預估市場規模將從2025年165億美元，一舉擴大至2026年260億美元，年增率超過57％。

目前除了輝達推出自家整合的交換器及乙太網路平台，博通、Marvell等網通大廠也積極布局光通訊及交換器市場。在AI資料中心對頻寬需求快速提升、同時受限於功耗與散熱壓力下，產業技術路線朝向低功耗線性可插拔光模組（LPO）發展，以降低對傳統高功耗DSP方案的依賴。

LPO（Linear Pluggable Optics，線性可插拔光學模組）是透過移除傳統光收發模組中的DSP（數位訊號處理器），改採線性（analog）方式進行電光訊號轉換，以降低功耗與系統複雜度。

頎邦驅動IC相關業務占整體營收比重約60%-70%，不過在非驅動IC產品線方面，頎邦切入LPO封裝，且今年已進入量產，預計將貢獻全年營收約2%。

頎邦非驅動IC產品線包括射頻（RF）、射頻識別（RFID）及LPO三大產品線，其中LPO 800G／1.6T邁向單通道200G時，須從Wire bonding改為Bumping ，有助頎邦中長期營運。

展望後市，法人看好頎邦受惠驅動IC封裝市占率提升、非驅動IC（RF、RFID）業務穩定成長，以及LPO技術邁入量產年，營運將逐步回升。

頎邦3月營收20.35億元，年增11.5%，第1季營收57.56億元，年增11.9%。頎邦今日股價衝上漲停板179元，再刷歷史新高，累計四月至今股價已大漲157%。

日月光 光通訊 封測

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