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封測族群大漲 欣銓法說前亮燈漲停
半導體測試廠欣銓（3264）4日早盤買氣強勁，股價開高後一路攻上漲停，盤中鎖在214.5元，上漲19.5元、漲幅10%，成交量逾1.1萬張。欣銓下午將召開法說會，市場提前卡位AI測試、ASIC與新產能題材，法說前股價先亮燈表態，市場大力按讚。
欣銓首季營收39.8億元，季增4.9%、年增23.9%，呈現淡季不淡。法人先前分析，欣銓受惠通訊大客戶訂單、台系通訊客戶AP、5G、WiFi需求，以及美系通訊客戶AI測試外溢訂單，通訊類營收占比估維持30%以上，首季稼動率約70%至75%，下半年在新專案貢獻下，產能利用率有望提升至80%水準。
今日封測族群同步獲資金追捧，日月光（3711）投控調高先進封測營收展望，帶動京元電（2449）、欣銓、力成（6239）、頎邦（6147）、台星科（3265）等封測股亮燈漲停，顯示AI、高效能運算與雲端需求升溫，已從先進封裝延伸至測試端，成為市場追價封測股的重要理由。
市場預期，欣銓下午法說會焦點將集中在AI測試外溢訂單、龍潭新產能進度、下半年稼動率、資本支出與全年營運展望。
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