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低軌衛星概念股齊揚 昇達科、華通強攻漲停
台股今天大漲逾1700點，再次越過4萬點大關，低軌衛星概念股止跌齊揚，低軌衛星元件廠昇達科盤中奔上1705元漲停板，電路板廠（PCB）廠華通也站上268.5元漲停價。
除昇達科、華通漲停外，生產無線與寬頻網路產品、低軌衛星地面接收站建漢盤中漲4.81%達26.1元；射頻天線廠耀登漲6.57%至162元；PCB廠燿華達62元，勁揚7.45%。
昇達科結算第1季稅後淨利新台幣2.53億元，較去年同期成長77%，基本每股盈餘3.68元，整體營運持續呈現高成長態勢；其中3月每股基本盈餘1.35元，較去年同期每股0.93元大增45%。
昇達科指出，第1季達成多項重要里程碑，其中，光星間鏈路（OISL）相關組件已進入量產階段。光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，昇達科相關組件進入量產，代表在高階衛星通訊元件領域的技術布局，已逐步轉化為實質出貨成果，並進一步強化在國際低軌衛星與航太供應鏈中的關鍵地位。
研調機構集邦科技（TrendForce）調查，隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。
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