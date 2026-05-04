低軌衛星概念股齊揚 昇達科、華通強攻漲停

台股熱度持續升溫，在指數站上4萬點之際，投資人參與度也同步創高。證交所今（4）日公布，4月證券開戶人數一舉突破1420萬人，達1420萬794人，單月增加9萬8558人，再創歷史新高。以台灣總人口約2

2026-05-04 13:12