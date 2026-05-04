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PCB 族群噴發！台燿解禁創天價、華通飆漲停 AI 與低軌衛星點火行情

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股5月開局氣勢如虹，在權王台積電（2330）與聯發科（2454）強勢領漲帶動下，大盤4日狂飆逾1,700點，一舉收復失土並再度突破4萬點大關，創盤中歷史新高。資金在權值股點火後持續擴散至電子次族群，其中印刷電路板族群表現最為亮眼，成為盤面資金聚焦焦點之一。

個股方面，台燿（6274）今日處置期屆滿正式解禁，股價開高後強勢攻上漲停1,110元，改寫歷史新天價，帶動華通（2313）、鉅橡（8074）同步亮燈漲停，載板族群亦持續強攻，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）及南電（8046）盤中均創新高，其中南電一度觸及1,025元後翻黑，高檔震盪加劇。

從產業面觀察，AI與高效能運算需求持續推升高階PCB規格升級，成為本波族群上攻核心動能。研究機構數據指出，全球PCB市場在AI基礎建設投資帶動下持續成長，2025年市場規模達924億美元，2026年將進一步攀升至1,137億美元，年增率達23.1%，AI算力需求已成產業成長主軸。

同時，低軌衛星應用亦為另一成長引擎。華通為全球衛星用板主要供應商之一，受惠客戶發射數量成長與單顆衛星用板價值提升，其低軌衛星板營收今年預估年增逾30%，規模上看200億元。法人指出，隨第三代衛星進入部署周期，相關產品單位價值與需求量均有進一步提升空間。

此外，台灣電路板協會理事長張元銘指出，在AI需求驅動下，台灣PCB產業鏈將維持雙位數成長動能，海內外總產值有望由現行約1.38兆元提升至1.5兆元以上；法人表示，未來具備挑戰2兆元規模潛力。

在應用面擴散之下，PCB族群同步受惠蘋果新品備貨週期展開，AI伺服器、高速運算及衛星通訊等需求百花齊放，帶動台光電（2383）、騰輝-KY（6672）、金像電（2368）等供應鏈營運維持高檔。法人認為，在資金持續集中電子成長股背景下，PCB族群已成為本波行情中重要的受惠族群之一。

整體而言，隨台股站上4萬點大關，市場資金結構由權值股向電子次族群延伸，PCB在AI與低軌衛星雙重需求支撐下，後續表現與產業動能仍具延續性。

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