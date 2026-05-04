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台股1萬7 → 4萬只花一年、再戰5萬點？ 看懂「這點」就知該買該賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年4月9日收盤價為17,306點，從此之後的台股指數就一路勁揚，重返2萬點後，再走高到3萬點，4日收盤有望站穩4萬點，接下來到底該買還是該賣？投資專家們認為，台股有台積電（2330）領軍AI供應鏈護持，企業獲利仍會上修，此時不該預設指數天花板，漲多會拉回反而更讓漲升結構健康，為何不要預設天花板？因為法人開始用2028年獲利對AI族群指標股進行評價，造成高價股看回不回的氣勢。

群益投顧董事長蔡明彥表示，外資法人現在已開始用2028年企業獲利給予個股評價，由於AI供應鏈獲利呈現持續成長，尤其是龍頭指標股，所以，產業高價指標股的股價一路勁揚，台股指數高點也陸續被上修，在趨勢未變之下，台股多頭走勢仍會延續。

聯發科（2454）開完法說會後，美系券商駔新報告上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至63.3/132.2/406.5元，以2027年下半年至2028上半年年的25xPE評價，同步升目標。聯發科今日開盤亮燈漲停至2,870元，成交量午盤之前不到1,500張，持股者惜售意願濃厚。美券商表示，2026年ASIC營收ASIC營收展望翻倍至20億美元，明（2027）年續擴張。美系券商預期下一代專案的ASP將較目前世代成長數倍，因為公司有機會不僅參與I/O晶片，也將參與運算晶片（compute die）的設計，也認為該案有助於提昇毛利率，且能進一步推升後年的獲利能力。

凱基投顧董事長朱晏民在3月即提醒投資人思考，為何一些高價股在被砍殺前的股價可以那麼高？其代表基本面看好，雖然遇到中東戰事讓市場情緒轉為悲觀，但細究中東戰事對AI產業趨勢的影響有限，台股AI供應鏈業績仍穩定且後續還有成長空間。

AI是否泡沫及高額資本支出卻未見對應收益一直糾結投資人疑慮，康和證券總經理陳志豪向來關注總體經濟及產業趨勢，把AI比喻人類發明火所帶來的世代文明改變，既然是世代文明在短期如有對股價波動起伏雖難免，但趨勢走揚是更確定的事，當回顧亞馬遜自掛牌以來的驚人漲幅，可明確看到趨勢是對的，中長期股價就會見到驚人表現。

多數AI供應鏈指標股已登千金股之列，股價有數百元的個股也不少，一般投資人怎麼買？富邦投顧董事長陳奕光表示，買零股或主動式ETF對一般投資人較適合，有看好的高價股無法有足夠資金買到，不妨買零股，用持股金額作為投資控制風險，不必應要持有整張（1000股）股票。另一種投資工具是買主動式ETF，投信經理人有較多資源可掌握產業與個股基本面變化，也可以主動調整持股，當高價股進行輪動時，主動式ETF經理人會比一般投資人更了解可以怎麼換股操作，以追求更大績效。

聯發科 台股指數 蔡明彥

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