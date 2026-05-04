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台股破4萬大關 大漲逾1700點再創新高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股今（4）日在電子與傳產族群同步走強帶動下強勢上攻，加權指數盤中大漲逾1700點，盤中突破40600點，續創歷史新高。圖／本報資料照片
台股今（4）日在電子與傳產族群同步走強帶動下強勢上攻，加權指數盤中大漲逾1700點，盤中突破40600點，續創歷史新高。圖／本報資料照片

台股今（4）日在電子相關族群同步走強帶動下強勢上攻，加權指數盤中大漲逾1700點，盤中突破40600點，續創歷史新高，成交量高可望再度突破兆元，多頭氣勢明顯延續。

盤面觀察，權值股與中小型股全面上揚，台積電大漲超過6%，台達電、鴻海等電子權值股穩健走高，聯發科漲停亮燈，AI與半導體供應鏈續強，顯示資金力道仍強。

法人指出，高價股領軍記憶體、IC設計、AI、矽智財、光電等電子股上攻，加上金融與傳產助力，台股大盤強勢。

法人指出，台股再次站上40000點，除反映AI長線成長題材持續發酵外，市場資金面亦相當充沛。近期政策面釋出正向訊號，加上ETF與法人資金持續流入，帶動整體市場風險偏好提升，推升指數續創高。

不過市場人士也提醒，指數快速攻高之際，短線波動可能隨之放大，投資人仍需留意國際情勢與資金動向變化，審慎因應後續行情。

台積電

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