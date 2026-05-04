外資一口氣調升 聯發科等三檔千金股目標價

外資最新報告中，調升聯發科（2454）、台達電（2308）及致茂（2360）目標價。

美系券商表示，聯發科法說會上修2026年ASIC營收展望翻倍至20億美元，2027年續擴張。美系券商預期下一代專案的ASP將較目前世代成長數倍，因為公司有機會不僅參與I/O晶片，也將參與運算晶片（compute die）的設計，也認為該案有助於提昇毛利率，且能進一步推升後年的獲利能力。券商上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至63.3/132.2/406.5元，以2027年下半年至2028上半年年的25xPE評價，同步升目標。

美系大行表示，台達電有利的產品組合轉變與規模效益，將持續推升全年毛利率與獲利增長。資料中心電源與散熱業務占比在今年第1季提升至約40%。鑑於第1季創紀錄的表現，券商認為市場仍低估台達電的表現，上修2026-2028年EPS至41.5/65.1/98.5元，以明年42xPE評價，同步升目標。

致茂今年第1季OP優於美系大行的預期，Power testing, SLT, metrology, CPO, FT handlers and burn-in tools同步成長，券商預期今年半導體與光通訊營收將年增95%（～占營收比38%）。以明年50xPE評價，同步升目標。