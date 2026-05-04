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台股熱潮勢不可擋！4月總開戶數突破1,420萬再創歷史新高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台股交投火熱，帶動全民投資大航海時代。根據臺灣證券交易所公布，4月台股總開戶人數一舉衝破1,420萬人大關，達到14,200,794人，較3月份增加98,558人、月增率約0.7％，持續刷新台股史上最高紀錄。若以台灣總人口約2,340萬人計算，台股開戶普及率已突破60％，寫下全民皆股的新里程碑。

觀察4月份各年齡層的開戶變化，投資族群呈現明顯的「年輕化」趨勢，成長最快速的兩大族群分別為，一、0-19歲族群：4月開戶數來到72.4萬人，單月大增25,217人、月增率高達3.6％，居各年齡層之冠。顯示在理財教育普及與台股上漲的吸引力下，父母積極為子女開戶儲蓄理財，「股市奶粉錢」效應顯著。

二、20-30歲族群：4月開戶數增加29,289人、月增1.6％，總數達176.8萬人。這群社會新鮮人與數位原生世代，正成為台股盤面最活躍的新興力量。

儘管年輕族群成長動能強勁，但台股的資金重心仍穩固。61歲以上族群依然是開戶數最多的類別，總人數達426萬人、占比30.01％；其次為41-50歲的265萬人、占比18.72％。這兩大族群資產雄厚且投資經驗豐富，貢獻了市場主要的穩定性與流動性。

法人指出，4月份開戶數持續攀升，主要受到台股指數維持高檔、高股息ETF熱潮不減，以及數位開戶便利性提升等多重因素帶動。尤其是年輕族群與父母輩代為理財的積極度增加，顯示投資人對於台股長線參與的信心依然強健。隨著總開戶人數邁向新高峰，台股結構正從傳統的「散戶大盤」搶賺價差，逐漸轉向「全齡化資產配置」長期參與的新局面。

台股

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