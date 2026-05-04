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台股衝破4萬點！聯發科跳空鎖漲停、日月光漲9%、台積電半根停板
受惠美股科技股上周五續強，標普500與那斯達克指數雙雙改寫收盤新高，台股4日早盤由半導體權值股領軍強攻，加權指數一開盤即突破39,000點，開盤不到10分鐘更一舉衝破40,000點大關，大漲1,306.47點，多頭氣勢全面升溫。
IC設計龍頭聯發科（2454）開盤即跳空鎖上漲停，股價來到2,870元，大漲260元、漲幅9.96%，成為高價電子股最強指標；晶圓代工龍頭台積電（2330）同步強攻，盤中最高達2,235元，上漲95元、漲幅4.45%，大漲近半根漲停。
先進封裝族群也同步表態，日月光投控（3711）早盤大漲至521元，上漲43元、漲幅9%。隨AI晶片、先進製程與先進封裝需求持續成為市場主軸，台積電、聯發科、日月光三大權值股今日聯手點火，帶動電子股買盤快速回籠，也推升台股正式站上4萬點整數關卡。
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