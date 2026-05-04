台股衝破4萬點！聯發科跳空鎖漲停、日月光漲9%、台積電半根停板

台股交投火熱，帶動全民投資大航海時代。根據臺灣證券交易所公布，4月台股總開戶人數一舉衝破1,420萬人大關，達到14,200,794人，較3月份增加98,558人、月增率約0.7％，持續刷新台股史上最

2026-05-04 09:50